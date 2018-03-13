В разрушенном доме на Народного ополчения жил предполагаемый террорист из «Перекрестка»

Девятиэтажный жилой дом № 219 на проспекте Народного Ополчения был отлично известен петербургским силовикам задолго до сегодняшнего взрыва. В нем квартирует обвиняемый в террористическом подрыве магазина «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко.

Как писали коллеги «Фонтанки» из 47News, Лукьяненко обосновался на юго-западе Петербурга с февраля 2017 года, именно 219-й дом они имели в виду, когда описывали скромный быт обвиняемого. Он занимал однокомнатную квартиру в пятом подъезде — через один от того, в котором вечером 13 марта взорвался бытовой газ, и тоже на девятом этаже.

В настоящее время Дмитрий Лукьяненко находится в спецблоке следственного изолятора «Кресты». Медики городской больницы № 6 установили обвиняемому параноидную шизофрению. Она препятствует привлечению к уголовной ответственности. Дело о взрыве «Перекрестка» будет прекращено, Лукьяненко переведут в профильный стационар. Из-за невменяемости к нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера.