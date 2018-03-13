СК: В жилом доме в Петербурге взорвался бытовой газ

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме fontanka.ru/2018/03/13/103/ на проспекте Народного Ополчения, 219. Количество пострадавших уточняется, причиной разрушения перекрытий стал бытовой газ.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК Петербурга вечером 13 марта, дело возбуждено по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По предварительным данным, в районе верхних этажей произошел взрыв бытового газа, в результате чего несколько человек получили повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших будет уточняться», – пояснили в ГСУ СК.

Следственная группа пока не может войти в третий подъезд 219-го дома, спасатели проверяют целостность конструкций.

Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин сообщал «Фонтанке», что при взрыве пострадали три человека. Один из них, по нашей информации, госпитализирован в ожоговый центр НИИ Джанелидзе. Он получил повреждения средней степени тяжести.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по энергетике, договор на обслуживание внутридомового оборудования у жителей дома подписан с компанией «Универсалгазсервис». Она была создана лишь осенью 2017 года. Сейчас на нее переводят дома, которые ранее числились за Балтийской газовой компанией (БГК). Гендиректором и совладельцем указана Наталия Кондакова.

Главный инженер БГК Денис Когтев на звонок «Фонтанки» несколько раз повторил фразу «Ничего пока вам не скажу» и повесил трубку.