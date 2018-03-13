МЧС: Поисковые работы на месте взрыва на Народного ополчения завершены

Один человек госпитализирован, двое пострадавших при взрыве в девятиэтажном жилом доме в Красносельскомм районе Петербурга осмотрены врачами и отпущены домой. Поск пострадавших закончен. Пожар, вспыхнувший в первые минуты после ЧП в квартире на 8 этаже, локализован. Дом обесточен, – такое сообщение распространило только что Управление информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

В 9-этажном панельном доме в результате взрыва произошло падение наружных стен на 8 и 9 этажах, происходило горение внутри на площади 10 квадратных метров. Из здания эвакуированы 82 человека, в том числе 6 лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений. Бригадой скорой помощи на месте происшествия осмотрены два человека. Один из них от госпитализации отказался, второй – мужчина 35 лет – доставлен в больницу.



В 19:20 поисковые работы завершены. Здание отключено от газо- и энергоснабжения.



На базе гимназии № 399 на улице Добровольцев развернут пункт временного размещения жильцов пострадавшего дома. Кроме того, для размещения людей предоставлены два автобуса ГУП «Пассажиравтотранс».

Причины взрыва пока не называют. Работы на месте происшествия продолжаются.