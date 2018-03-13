Один из пострадавших при взрыве на Народного ополчения - в НИИ им. Джанелидзе
Один из пострадавших во время взрыва в жилом доме №219 на проспете Народного ополчения доставлен в НИИ имени Джанелидзе. Как стало известно "Фонтанке", это мужчина средних лет. С серьезными ожогами он доставлен Скорой помощью в Ожоговый центр НИИ.
Пока о степени тяжести состояния врачи не готовы говорить.
Справка:
Сегодня около 18 часов в жилом девятиэтажном доме после взрыва произошло частичное разрушение перекрытий. Разрушены 4 квартиры. По информации главы Красносельского района, в больницах - трое пострадавших.