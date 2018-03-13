ЦБ: отток капитала из России в январе-феврале вырос больше, чем в два раза

За первые два месяца 2018 года чистый вывоз капитала из России составил 9,8 млрд долларов, – такую оценку опубликовал 13 марта Центробанк России. Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Причем, главная причина оттока изменилась. В прошлом году регулятор объяснял темпы оттока погашением обязательств банков за рубежом, однако в январе-феврале вывоз капитала «был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов».

Однако Россия все равно получила больше денег из-за рубежа, чем отправила туда сама: профицит счета текущих операций платежного баланса составил 20,8 млрд долларов против 14,5 млрд долларов в январе-феврале 2017 года. Рост экспорта опередил восстановление импорта, пояснил ЦБ. Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло до 29,6 млрд долларов, что на 7,4 млрд долларов больше по сравнению с январем-февралем 2017 года.