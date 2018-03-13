День Помпео: о чем говорил будущий госсекретарь США
Майк Помпео по воле Дональда Трампа сменил кресло директора Центрального разведывательного управления на пост главы Госдепа США. «Фонтанка» вспомнила, что слышали от человека, который вместо Тиллерсона будет отвечать за внешнюю политику США. Профессиональный военный, юрист, конгрессмен и республиканец Помпео известен своими «железными» взглядами и весьма жестко настроен в отношении России. Трамп ждет фантастики.
1
О России
Россия подрывает американскую демократию. Десятилетиями. Поэтому в попытках вмешаться во внутренние дела Соединенных Штатов нет ничего неожиданного, а очередную Помпео предрек на ноябрь 2018-го – во время выборов в конгресс. Он критиковал «вторжение» России на Украину, называя его угрожающим Европе. Заявлял, что Москва агрессивно восстанавливает свои позиции в мире, при этом не предпринимает почти никаких усилий по борьбе с запрещенным «Исламским государством». Он придерживается мнения, что администрации США следует усилить давление на Россию.
2
Об абортах
Решительно против, даже после изнасилования. Он уверен, что единственным оправданием убийства нерожденного ребенка может служить только угроза жизни матери.
3
Об оружии, медицине и Обаме
Активно критиковал политику Барака Обамы, упрекая его в мягкотелости. Является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации и выступает за сохранение права на ношение оружия. Зато является противником государственной медицины и Obamacare – плана реформы здравоохранения, которую, как и идею контролировать продажу оружия, предлагал Обама.
4
О глобальном потеплении
Считает климатическую повестку пустой тратой государственных средств, а планы Барака Обамы по охране окружающей среды «ущербными» и «невыгодными». Осудил политику регулирования выбросов углекислого газа.
5
О пытках и секретных тюрьмах
Еще одним решением администрации предыдущего президента было покончить с секретными тюрьмами ЦРУ. Помпео высказался против. Не поддержал он и идею закрыть тюрьму в Гуантанамо. Посетив её в 2013 году, когда заключенные объявили голодовку, отметил, что «кажется, многие из них прибавили в весе». Был против запрета следователям применять пытки, хотя при вступлении в должность главы ЦРУ заявил, что будет следовать этому закону. Впрочем, Трамп, в отличие от предшественника, тоже считает, что «пытки работают».
6
О Сноудене и слежке
Помпео выступал за массовый сбор данных американцев и поддерживал программу слежки Агентства национальной безопасности (АНБ), называя подобный надзор «хорошей и важной работой». Юридические и бюрократические препятствия, по его мнению, не должны стоять на пути разведки. Закономерно, что разоблачителя Эдварда Сноудена он называл предателем, которого «необходимо вернуть из России» и судить открыто. При этом желательным исходом назвал смертный приговор.
7
«Борец с Исламом»
В 2013 году Помпео назвал потенциальными подельниками террористов всех духовных лидеров мусульман, которые не осуждают открыто теракты во имя Ислама. «Молчание лидеров исламских общин по всей Америке сделало их потенциальными соучастниками этих терактов, а главное — подобных событий, которые могут произойти в будущем», — заявил он. После политика обвинили в исламофобии и прозвали «борцом с Исламом».
8
О терроризме и сотрудничестве с «врагом»
«Каждый исламский лидер должен ясно и чётко заявить во всеуслышание, что терроризм во имя ислама противоречит самим основам этой религии. И он должен сделать это много-много раз. Точка», – говорил он, признавая, что в борьбе с терроризмом хорошо любая помощь. И даже России, которую называет противником, но по степени опасности ставит за Китаем и Северной Кореей.
«Мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом».
Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»