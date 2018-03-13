День Помпео: о чем говорил будущий госсекретарь США

8 О терроризме и сотрудничестве с «врагом»



«Каждый исламский лидер должен ясно и чётко заявить во всеуслышание, что терроризм во имя ислама противоречит самим основам этой религии. И он должен сделать это много-много раз. Точка», – говорил он, признавая, что в борьбе с терроризмом хорошо любая помощь. И даже России, которую называет противником, но по степени опасности ставит за Китаем и Северной Кореей.

«Мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом».

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»