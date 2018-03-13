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13.03.2018 21:03

Как суд “Розового кролика” правильному сексу учил

Деловую репутацию “Розового кролика” арбитражный суд защищать отказался. Потому что они там все извращенцы и «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» не изучили как следует.
Как суд “Розового кролика” правильному сексу учил
Светлана Холявчук/Интерпресс

Владелец сети «магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» пошел в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти за защитой деловой репутации после публикаций «Общественного уполномоченного по правам ребенка» и РИА «Катюша». Предприниматель не согласился, что он «одуревший от безнаказанности торговец приспособлениями для проституток и педерастов»,  и потребовал опровержения и материального возмещения. Суд отказал, постановив, что те, кто как «Розовый кролик», ослабляет единство народов страны, привнося «нетипичные для российской ментальности принципы», защите от критики православной общественности не подлежит.

Начало истории было положено в мае 2017 года, когда на ресурсе РИА «Катюша» появился текст под заголовком «Подгузники для извращенцев». Тот же материал был продублирован на сайте «общественного уполномоченного по правам детей в Санкт-Петербурге» Ольги Баранец. Авторы озаботились планами предпринимателя Максимилиана Лапина дополнить ассортимент сети магазинов «Розовый кролик» товарами для детей. Заметим, что «Розовый кролик» обычно ассоциируется со специфическими товарами для разнообразных секс-утех. Сам Лапин позиционирует сеть, как «магазины для укрепления семьи» и утверждает, что 95 процентов предложения – возрастной категории «ноль плюс».

Разместив ответ регионального Роскомнадзора, который отказался по жалобе Баранец принимать к сайту «Розового кролика» меры реагирования ввиду наличия на портале ограничения «18+» и защиты в виде кнопки «Babycare», авторы «Катюши" предположили, что контролирующие и надзорные органы «подсели на «морковку» кроликов», а также допустили ряд довольно резких характеристик бизнеса. Владельцы магазинов, по мнению «Катюши» – «одуревшие от безнаказанности торговцы приспособлениями для проституток и педерастов», а их деятельность – «по сути, работа в интересах педофилов».

Индивидуальный предприниматель Лапин пошел за защитой деловой репутации своего бизнеса в арбитражный суд. Кроме удаления текста с сайтов «Катюши», общественного уполномоченного и с их страниц в соцсетях, он потребовал опровержения, «компенсации морального вреда», причиненного в результате распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца, в размере 1 миллиона рублей, а также возмещения судебных издержек.

7 марта судья Андрей Евдошенко вынес решение, 13 марта оно было опубликовано в полном объеме. Суд Лапин проиграл.

В заседании судья рассмотрел лингвистическое исследование, проведенное по заказу истца (в нем утверждалось, что высказывания носят категорический характер, репутации «Розового кролика» вредят) и рецензию на исследование, составленную по заказу ответчика (в ней утверждалось, что высказывания суть оценочные суждения, не носящие оскорбительного характера). В ходатайстве истца о проведении судебной лингвистической экспертизы было отказано: «Суд не лишен возможности по своему усмотрению оценить текст статьи с позиции обычного восприятия». После чего было отказано и в удовлетворении исковых требований.

Судья Евдошенко установил, что Максимилиан Лапин существует в какой-то другой системе ценностей, глубоко чуждой системе ценностей суда. Раз Лапин (как установил суд) не понимает приоритета духа над материей,  он не имеет права на судебную защиту:
«Распространение негативных сведений об интимной продукции сети магазинов «Розовый кролик», для индивидуализации которой истцом был зарегистрирован товарный знак, само по себе не влечет нарушение прав истца на защиту его нематериальных благ, поскольку касается репутации, созданной в иной культурологической среде, не принимающей систему ценностей, несвойственных культурно-духовным традициям России, имеющие глубокие исторические корни и передающиеся из поколения в поколение, составляющие основы цивилизационной самобытности российского государства, к которым, в частности, относится: приоритет духовного над материальным, семья, нормы морали и нравственности» (Так в тексте решения – Прим. Ред.).

Доказательством «безнравственности» суд посчитал согласие истца с тем, что «среди товаров (в том числе детских), предлагаемых к продаже, представлены товары интимного назначения, предназначенные, по его мнению, для укрепления семейных отношений за счет стимулирования физической близости супругов». Укрепление семейных отношений путем стимулирования физической близости, как следует из решения суда, настолько аморально, что ставит крест на репутации, и замарать её сильнее просто невозможно:
«Создание репутации, основанной на деятельности, противоречащей  нормам общественной морали и нравственности, традиционным, духовным и семейным ценностям, исторически сложившимся в российском обществе, не может быть положено в основу защиты прав носителя данной репутации, тогда как правовая защита репутации как нематериального блага, осуществляется в случае нарушения или причинения вреда именно положительной репутации».

Деятельность «Розового кролика», как указано в решении,  несет угрозу национальной безопасности:
«Указанные традиционные духовно-нравственные ценности, составляющие основу российского общества, провозглашены в качестве стратегических целей обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, угрозами же которой, в частности, являются размывание традиционных семейных ценностей и ослабление единства народов Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии, включая пропаганду вседозволенности и распространение низкокачественной продукции массовой культуры, несущей нетипичные для российской ментальности принципы, внедряющиеся в общественное сознание с помощью современных информационных технологий, в том числе, посредством сети Интернет, что находит свое отражение в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683, Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808».

Должность Ольги Баранец, как отмечает суд, «является общественной и учреждена общественностью» – «родительской, патриотической, православной, ветеранской и иной», «Уполномоченный в своей деятельности придерживается и стремится реализовать на практике основные принципы и взгляды Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и иных традиционных конфессий Российской Федерации на вопросы семьи и детства». Основными документами, на которые опирается общественный уполномоченный, являются «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции», заявления Межрелигиозного совета России и патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Суд согласился, что ответчик вовсе не умалял деловую репутацию истца, а действовал «исключительно с целью осуществления мер, направленных на охрану и защиту общественной морали и нравственности, обеспечивающих прочность семейных отношений», противостоя «неустойчивости» современной семьи «в результате распространения информации, направленной на привлечение и возбуждение внимания (интереса) подростков и молодых родителей к физическим (половым) услаждениям в извращенной (противоестественной) форме». Не объясняя, впрочем, о каких именно «извращениях» идет речь.

Вывод суда: деятельность ответчика «отвечает стратегическим и приоритетным направлениям деятельности государственных органов во взаимодействии с институтами гражданского общества». А у истца, как было указано выше, и права на репутацию нет, так как у него в ассортименте нашлись фаллоимитаторы и куклы резиновые. Такая деятельность, «подменяющая семейные ценности», ставшая объектом внимания «общественности»,  «не может создать и обеспечить положительную оценку деловых качеств истца».

Максимилиан Лапин в разговоре с «Фонтанкой» выразил недоумение приверженности суда исключительно православной идеологии в светской многоконфессиональной стране, напомнив о секс-традициях, например, индуистов или буддистов, каковые от христианских изрядно отличаются. И заметил, что суд фактически лишил права на деловую репутацию не только «Розового кролика», но и весь ретейл:

«Да в аптеках – половина моего ассортимента. Белье есть в бельевых магазинах, обувь – в обувных. Анальные смазки, контрацептивы, духи с феромонами, лубриканты – все это продается в сетевых супермаркетах, и никого это не удивляет. Интернет-магазины, аптеки, гипермаркеты. автозаправки, вообще все, кто «осквернил» прилавок контрацептивами – получается, небогоугодны и не имеют права на деловую репутацию».

На вопрос о намерении обжаловать решение первой инстанции Лапин ответил, не раздумывая: «Пойдем до конца, в случае необходимости – до Верховного суда».

РИА «Катюша» на своем сайте возвестило о победе в суде, впрочем, снизив накал риторики и воздержавшись от крепких выражений, послуживших основанием для иска.

«Фонтанка» находится в неразрешимом недоумении. Как известно, закон запрещает судьям комментировать судебные решения. Таким образом, нам не у кого получить инструкции, как правильно вести половую жизнь, чтобы не лишиться права на доброе имя, честь и деловую репутацию. Всё-таки Российская Федерация в соответствии с Конституцией – государство светское, в нашей редакции – представители различных конфессий, агностики и даже атеисты. Одна надежда на законодателя.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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