Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела

Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.

В обоих случаях деструктивные действия последовали после опоздания на посадку.

5 марта пассажирка рейса SU2108 Москва — Вильнюс М.Шенгелия пришла на посадку уже после ее завершения. Получив законный отказ в посадке на борт, она проявила агрессию по отношению к работникам авиакомпании — высказывалась в резкой форме, после чего применила грубую силу: сорвала с форменной одежды сотрудницы Аэрофлота пропуск и ударила ее по голове.

К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции. На данный момент линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево проводит проверку по факту данного инцидента.

8 марта пассажирка рейса SU2594 Москва — Мюнхен Л.Кочеткова явилась на посадку также с опозданием. После того как сотрудница авиакомпании отказала госпоже Кочетковой в посадке на борт и разъяснила порядок действий в сложившейся ситуации, пассажирка нанесла ей тяжелые удары телефоном по лицу, шее и голове. Особенно неприятную окраску этому инциденту придает то, что он произошел в день, когда все женщины мира отмечают свой праздник.

У пострадавшей были диагностированы ушибы мягких тканей головы и лица. Линейным управлением МВД России в аэропорту Шереметьево рассматривается вопрос о привлечении Л.Кочетковой к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Аэрофлот подчеркивает намерение последовательно вести борьбу с любыми случаями ненадлежащего поведения пассажиров по отношению к работникам авиакомпании, в том числе путем привлечения к уголовной ответственности. Также Аэрофлот напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат право включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки. Если бы эта норма уже вступила в силу, эти пассажиры несомненно были бы внесены в «черный список».