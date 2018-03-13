«Будто самолет на дом упал»

Взрыв обрушил стену дома на юго-западе Петербурга. Следственный комитет заявляет о бытовом газе. Жильцам не верится. За пару часов до инцидента на девятом этаже видели двух незнакомцев.

Пять человек пострадали и шесть квартир разрушены при детонации газа в жилой девятиэтажке на проспекте Народного Ополчения. Мощность взрыва навела горожан на самые плохие мысли, но так ли много надо 45-летнему дому, облицовка которого выполнена из навесных панелей. Они рухнули, как картонные. И такими зданиями заселена основная часть «спальников» Кировского и Красносельского районов.

По данным «Фонтанки», предварительно место взрыва определено на девятом этаже третьего подъезда на Народного Ополчения, 219. Лестничную площадку занимают квартиры 104-107. Окнами на заднюю часть дома выходят три их них. Судя по фотографиям, самые значительные повреждения получила комната 107-й квартиры. Ее стена полностью разрушена, на фасаде – наибольшие следы пожара.

107-ю занимает семья из четырех человек, социальная. Мужчина работает, или во всяком случае работал, на судостроительном заводе. Его супруга, говорят, занимает должность в правоохранительной структуре Петербурга. Двое детей ходят в расположенную рядом гимназию.

В 106-й квартире никого в момент взрыва не было. Из 105-й в НИИ скорой помощи Джанелидзе с ожогами средней степени тяжести госпитализирован 35-летний дизайнер-проектировщик. По словам соседей, он нередко ругался со своей женщиной, но ведет приличный образ жизни. Предположительно именно в 105-й находился эпицентр.

Жильцы седьмого и восьмого этажей описывают взрыв под копирку:

«Думали, самолет на дом упал. Над нами часто летают, взлетно-посадочная полоса Пулково как раз в нашу сторону смотрит. Квартиру тряхнуло, перекрытия перекосило».

Официальное время взрыва – 17.53. За несколько минут до этого в квартиру на седьмом этаже вернулась 25-летняя хозяйка с дочерью, забрала из детского сада. После грохота сообразила взять документы, вышла на площадку и увидела перед собой искореженные ступеньки.

«Перекрытия повреждены до пятого этажа», – уточнили «Фонтанке» спасатели.

После взрыва от шести квартир почти ничего не осталось. Их владельцы горько шутят: «Только сквозняк гуляет».

С размещением до сих пор неясно. Глава Красносельского района Виталий Черкашин в разговоре с «Фонтанкой» пообещал оперативно выделить квартиры из маневренного фонда. Жильцы нашему изданию сообщили, что им предложена школа. «Пассажиравтотранс» заявил о предоставлении автобусов.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По официальной версии, взорвался бытовой газ. Соответственно, первыми под подозрением в оказании ненадлежащих услуг – газовщики.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по энергетике, договор на обслуживание внутридомового оборудования у жителей 219-го дома подписан с компанией «Универсалгазсервис». Она создана осенью 2017 года. На нее переводят дома, которые ранее числились за Балтийской газовой компанией (БГК). Гендиректором и совладельцем указана Наталия Кондакова.

Главный инженер БГК Денис Когтев на звонок «Фонтанки» несколько раз повторил фразу «Ничего пока вам не скажу» и повесил трубку.

По телефону, указанному на сайте Жилкома как аварийный номер БГК, никто не отвечает. На конец года компания обслуживала 762 дома на 19 тысяч квартир. Больше всего – в Красносельском, Московском и Колпинском районах. ООО «Концерн «Балтийская газовая компания» входит в группу «Балтгаз», которая принадлежит главе исполкома «Единой России» в Курортном районе Мулкадару Валиеву. Как ранее писала «Фонтанка», юрлица группы, в том числе и БГК, банкротятся силами его знакомых. В настоящее время в производстве два иска о банкротстве. Один из них — со стороны Промсвязьбанка — был удовлетворен в октябре, в отношении компании ввели процедуру наблюдения. Апелляция подтвердила это решение.

Особой веры в бытовой газ у самих жильцов, которых опросила «Фонтанка», нет.

«Я сам газовщик. При столь низком давлении, с которым поступает газ потребителям, невозможен взрыв столь разрушительной силы», – говорит владелец квартиры из третьего подъезда.

Его соседка поднялась на седьмой этаж за пять минут до взрыва:

«Запаха газа не чувствовалось совсем», – говорит она.

Несколько жильцов подтвердили, что проблем с газовым оборудованием или коммуникациями не возникало, ремонтников ни они, ни другие в последнее время не видели и не вызывали.

Зоркие глаза одной из жительницы за пару часов до взрыва зафиксировали незнакомую третьему подъезду пару мужчин.

«Они поднялись на девятый этаж. Вроде прилично одетые, славянской внешности, но раньше никогда их не видела», – пояснила она «Фонтанке».

Развивать диверсионную мысль, впрочем, никто из собеседников не захотел, кроме одного владельца разрушенного жилья, но он с горя успел довести себя до бойкого состояния и скатывался иногда до несусветного.

О мощности взрыва говорить преждевременно, да и так ли велика она должна быть, чтобы снести стены дома, рассуждают сейчас жильцы.

Дома серии 1-ЛГ600А – девятиэтажки с количеством подъездов от трех до девяти, строились в 1969-1978 годах. Из-за конструктивных особенностей (легкие навесные газобетонные панели наружных стен и несущий каркас) не поддаются перепланировкам. Именно этой серией застроена большая часть спальных кварталов Кировского и Красносельского районов. Много таких домов и в Приморском, Выборгском, Калининском и Фрунзенском районах.

По словам живущих в 219-м читателей «Фонтанки», дом с самого начала славился проблемной звукоизоляцией, продуваемостью стен. В нем совершенно отсутствует какое-либо утепление фасадов. Еще одна распространенная сложность – протечки. «Про хлипкость стен сказать не можем, – говорят жители. – Ну, вот и проверили сегодня, получается».

Как указано на портале «Реформа ЖКХ», дом с 2009-го обслуживает ООО «Жилищник». Капремонт систем теплоснабжения намечен на 2028 год, крыши – на 2025-й. По данным реестра Госжилинспекции, за ООО «Жилищник» числятся более ста домов в Красносельском районе.

Всего при взрыве пострадали пять человек. Кроме дизайнера, госпитализированы еще трое. Двоих осмотрели врачи.

Александр Ермаков, Николай Кудин, Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»