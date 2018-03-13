Сына бывшего ректора Консерватории арестовали на 10 суток за митинг в январе

Смольнинский районный суд арестовал волонтера штаба Алексея Навального и активиста «Открытой России» Илью Гантварга. Сыну бывшего ректора Консерватории вменяют сопротивление полиции на акции, прошедшей месяц назад.

Как сообщают активисты, 13 марта суд оштрафовал Илью Гантварга на 15 тысяч по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга). Кроме того, по статье 19.3 (сопротивление полиции) его арестовали на 10 суток. Причиной стало участие Гантварга в несогласованном митинге 28 января. Ранее по этой же причине были арестованы лидер «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров, глава штаба Навального в Северной столице Денис Михайлов и активист движения «Весна» Артем Гончаренко.

Накануне в Петербурге задержали еще трое активистов. Виктора Черкасова арестовали на 10 суток и оштрафовали на 15 тысяч рублей по статьям 20.2 и 19.3 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга и неповиновение сотрудникам полиции). Егора Рябченко за те же нарушения оштрафовали на 11 тысяч рублей. Екатерину Шлихту — на 15 тысяч рублей по статье 20.2, 10 суток дали за нарушение статьи 19.3 КоАП РФ. Во всех случаях речь также идет о несогласованном мероприятии, которое прошло 28 января.

В ближайшее время пройдут суды еще у двух активистов — Дарьи Мурсалимовой (она называет себя Александром Мироновым) и Владимира Казаченко. Их увезли в полицию прямо из здания суда, куда они пришли 13 марта поддержать товарищей.

Напомним, что 28 января в Петербурге проходила несогласованная акция «Забастовка избирателей». По данным ГУ МВД по Петербургу и области, в протестном мероприятии, организованном оппозиционером Алексеем Навальным, в Северной столице приняли участие 1,5 тысячи человек. По информации правозащитников «Открытой России» и группы помощи задержанным, в отделах полиции оказались порядка 20 человек: почти всех отпустили после профилактической беседы. Спустя месяц после митинга, накануне выборов, в Петербурге начали арестовывать оппозиционеров, принявших участие в мероприятии.