Эвакуированных из дома на Народного Ополчения могут временно разместить в автобусах

К дому на Народного Ополчения, в котором произошел взрыв, направлены два автобуса для временного размещения жильцов.

Как сообщили 13 марта в «Пассажиравтотрансе», они «оперативно направили 2 автобуса для временного размещения жильцов дома». По информации МЧС, всего из здания эвакуировали 20 человек. В многоэтажке на проспекте Народного Ополчения, 219, произошло обрушение панельных перекрытий. По предварительной информации, речь идет о взрыве газа. Как сообщил «Фонтанке» глава Красносельского района Виталий Черкашин, при инциденте пострадали трое человек, они были госпитализированы. Еще одного пострадавшего врачи осмотрели на месте происшествия.