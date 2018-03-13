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19:40 13.03.2018
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19:26
Сына бывшего ректора Консерватории арестовали на 10 суток за митинг в январе
19:22
Эвакуированных из дома на Народного Ополчения могут временно разместить в автобусах
19:19
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 марта
19:14
Из-за взрыва в жилом доме проспект Народного Ополчения не перекрывали
18:58
Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения
18:50
Смольный определил пешеходные пространства на ближайшие 4 года
18:41
С 11 апреля возобновятся рейсы Россия – Египет
18:37
Сосулька пробила голову прохожей в Петербурге
18:32
ФИФА извинилась перед болельщиками за проблемы с покупкой билетов на ЧМ-2018
18:24
Прокуратура: Задолженность по зарплате в СМУ-11, которое прокладывает тоннели метро, погашена
18:18
МИД РФ: Россия непричастна к отравлению Скрипаля, ответа на ультиматум Великобритании не будет
18:05
«Строительный трест»: Высотки вместо детсада на Сантьяго-де-Куба не будет
18:02
Трамп: Кажется, в отравлении Скрипаля виновата Россия
17:49
Бастрыкина и Беглова попросили о прокурорской проверке бывшего подрядчика «Охта-Модерна»
17:35
Пенсионер попал под грузовик на перекрестке Вербной и Репищевой
17:31
«В общем, все умерли»: в HBO прошла читка финала «Игры престолов»
17:30
В Лондоне умер соратник Березовского Николай Глушков
17:12
Саввиди объяснил, почему выбежал на футбольное поле с оружием: он хотел уберечь болельщиков от провокаций
17:00
«Язь», «Зайчик» и «Нежданчик»: Как россияне предлагают назвать показанное Путиным вооружение
16:47
Hyundai построит в Петербурге завод по производству двигателей
16:44
Финских школьников будут учить роботы
16:39
Трижды лопнувшая труба оставила без тепла дома в центре Петербурга
16:28
Аэроэкспресс от Витебского вокзала могут продлить до города-спутника Южный
16:25
На Обводном дорогу автомобилистам скрасил мужчина на роликах с гитарой
16:20
В Смольнинском суде задержали сторонника Навального во время заседания
16:10
Благотворительные фестивали Музея варежки собрали почти полмиллиона рублей
16:08
В Петербурге обвиняемым в гибели 16 человек при крушении вертолета просят по два года
15:58
Госдеп США возглавит директор ЦРУ Майк Помпео, Тиллерсона отправили в отставку
15:56
Свято-Владимирской школе у Новодевичьего монастыря построят спорткомплекс
15:54
Экологи не нашли масляных пятен на поверхности Оккервиля
15:35
Володин обвинил Британию в отравлении экс-разведчика Скрипаля
15:31
Проглотившего щепку младенца 2 месяца лечили от острого бронхита
15:25
Игрока «Зенита» Эмануэля Мамману прооперируют в Риме
15:18
Венесуэла ставит инфляционные рекорды
15:16
Исполнитель роли Гэндальфа перевоплотится в старого мошенника
15:15
Руководство оперативной таможни Северо-Запада вызвали на ковер в "контрабандное" управление в Москве
15:10
В Чувашии заключенному разрешили не сдирать с себя кожу
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На КАД – тройное ДТП с пострадавшим
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СМИ: Агенты ФБР пытались проникнуть в тайскую тюрьму, чтобы поговорить с Рыбкой
13:56
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13.03.2018 19:19

«Фонтанка» за 60 секунд — 13 марта

В жилом доме на Народного Ополчения – взрыв на девятом этаже. Пострадали трое.

ВМФ заказала системы пожаротушения для военных кораблей гражданину НАТО. Выяснилось это, только когда все было установлено и налажено. Теперь надо системы срочно демонтировать. Хорошо, что ракетам, летающим по небаллистическим траекториям, огнетушители ни к чему.

В Петербурге оттепель. На дорогах воды по щиколотку. Но самое интересное будет в четверг утром, когда все это превратится в лед.

Прокуратура именем Иисуса попыталась оградить проституток от Тарзана Дацика. Главное про сову не говорить — а то верующие оскорбятся.

Петербургский общепит определился, чем накормит болельщиков мундиаля. Мы выяснили, будут ли блины на лопате.

Начальников транспортного цеха попросили отчитаться за явку их подчиненных на выборы 18 марта. Голосовать, говорят, можно, как хотите — но прийти надо.

А ГИБДД тоже выбирает — нарушителей с выделенных полос, которые козыряют статусными номерами, корочками и звонками «наверх». Плохая новость для крутых — позвоночные команды «вниз» больше не проходят.


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07.03.2018 11:04
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Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
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