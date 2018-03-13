«Фонтанка» за 60 секунд — 13 марта

В жилом доме на Народного Ополчения – взрыв на девятом этаже. Пострадали трое.

ВМФ заказала системы пожаротушения для военных кораблей гражданину НАТО. Выяснилось это, только когда все было установлено и налажено. Теперь надо системы срочно демонтировать. Хорошо, что ракетам, летающим по небаллистическим траекториям, огнетушители ни к чему.

В Петербурге оттепель. На дорогах воды по щиколотку. Но самое интересное будет в четверг утром, когда все это превратится в лед.

Прокуратура именем Иисуса попыталась оградить проституток от Тарзана Дацика. Главное про сову не говорить — а то верующие оскорбятся.

Петербургский общепит определился, чем накормит болельщиков мундиаля. Мы выяснили, будут ли блины на лопате.

Начальников транспортного цеха попросили отчитаться за явку их подчиненных на выборы 18 марта. Голосовать, говорят, можно, как хотите — но прийти надо.

А ГИБДД тоже выбирает — нарушителей с выделенных полос, которые козыряют статусными номерами, корочками и звонками «наверх». Плохая новость для крутых — позвоночные команды «вниз» больше не проходят.