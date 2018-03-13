Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения

При взрыве в жилом доме на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека, их госпитализировали. Версия о бытовом газе — основная.

Как сообщил «Фонтанке» глава Красносельского района Виталий Черкашин, после взрыва на Народного Ополчения медиками в больницу увезены три человека.

«Со стороны парадной взрывной волной вынесены три этажа, с седьмого по девятый, с другой — квартиры восьмого и девятого», – уточнил собеседник.

В настоящее время третий подъезд дома эвакуирован, в администрации решается вопрос о расселении жильцов.

«Надеемся оперативно предоставить квартиры из фонда района и города, чтобы граждане не ютились в школе», – добавил Черкашин.

Жилой дом на Народного Ополчения, 219, обрушился вечером 13 марта. Версия о взрыве бытового газа считается основной.