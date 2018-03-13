Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения
При взрыве в жилом доме на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека, их госпитализировали. Версия о бытовом газе — основная.
Как сообщил «Фонтанке» глава Красносельского района Виталий Черкашин, после взрыва на Народного Ополчения медиками в больницу увезены три человека.
«Со стороны парадной взрывной волной вынесены три этажа, с седьмого по девятый, с другой — квартиры восьмого и девятого», – уточнил собеседник.
В настоящее время третий подъезд дома эвакуирован, в администрации решается вопрос о расселении жильцов.
«Надеемся оперативно предоставить квартиры из фонда района и города, чтобы граждане не ютились в школе», – добавил Черкашин.
Жилой дом на Народного Ополчения, 219, обрушился вечером 13 марта. Версия о взрыве бытового газа считается основной.
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Справка:
Как указано на портале «Реформа ЖКХ», девятиэтажный дом № 219 по проспекту Народного Ополчения построен в 1972 году. С 2009-го его обслуживает ООО «Жилищник». Общая площадь дома — 10,6 тысяч квадратных метров, 5 подъездов, 179 квартир, газоснабжение центральное. Данных о капитальном ремонте нет.