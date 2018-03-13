Смольный определил пешеходные пространства на ближайшие 4 года

В петербургскую программу пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов до 2022 года включили почти 40 адресов. Помимо известных уже Английского канала, Смоленки и Карповки, рассказали о нескольких домах на Невском проспекте и Галерной.

Проект распоряжения КГА о перечне пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов в Петербурге вывешен на сайте городского правительства для антикоррупционной экспертизы. В список попали как территории, так и объекты, которые должны быть преобразованы в рамках программы. О некоторых из них «Фонтанке» еще в 2017 году рассказывала замглавы комитета Лариса Канунникова — в частности, о набережной Английского канала, Карповки и Большом проспекте Петроградской стороны. Помимо них, в списке оказались Галерная улица между домами № 44 и 54, а также севернее дома № 29, два дома по Московскому проспекту (№ 57 и 75) и дом № 50 по наб. р. Пряжки.

На Васильевском острове в программу попали следующие территории: «Линейный парк» вдоль Морской набережной; набережная реки Смоленки; улица Кораблестроителей, д. 29, корпус 3, лит. А; Гаванская улица, д. 52, лит. А; 7-я линия В.О., д. 66, лит. А.

В Центральном районе в перечень включили 1-ю Советскую улицу, западнее д. 10, лит. О, а также 8 домов по Невскому проспекту (где-то облагородят фасады, где-то приведут в порядок территорию), дом № 25 по Мытнинской улице и дом № 5 по Казанской.

Концепция развития пешеходных пространств до 2022 года охватывает несколько центральных районов города. Она была одобрена 13 ноября на совещании в правительстве города, а в ее основу легли предложения администраций 18 районов и данные соцопроса жителей.