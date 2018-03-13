С 11 апреля возобновятся рейсы Россия – Египет

«Аэрофлот» с 11 апреля возобновит регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва, сообщает компания. Авиасообщение между странами было прервано в конце 2015 года, после катастрофы А321 над Синаем.

Полеты будут выполнять три раза в неделю из Шереметьево. Во время чемпионата мира по футболу, с 12 июня по 2 июля, рейсы станут ежедневными. Продажа авиабилетов уже открыта, уточняет «Аэрофлот».

Авиасообщение с Египтом возобновится после двухлетнего перерыва. После теракта, унесшего жизни 217 пассажиров и 7 членов экипажа, Россия потребовала от Египта усилить меры безопасности. В январе этого года президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения.