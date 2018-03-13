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13.03.2018 18:41

С 11 апреля возобновятся рейсы Россия – Египет

«Аэрофлот» с 11 апреля возобновит регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва, сообщает компания. Авиасообщение между странами было прервано в конце 2015 года, после катастрофы А321 над Синаем.

Полеты будут выполнять три раза в неделю из Шереметьево. Во время чемпионата мира по футболу, с 12 июня по 2 июля, рейсы станут ежедневными. Продажа авиабилетов уже открыта, уточняет «Аэрофлот».

Авиасообщение с Египтом возобновится после двухлетнего перерыва. После теракта, унесшего жизни 217 пассажиров и 7 членов экипажа, Россия потребовала от Египта усилить меры безопасности. В январе этого года президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения.


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13.03.2018 15:02
Коворкинги GrowUp и фонд iDealМаchine создадут акселератор стартапов
Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
13.03.2018 13:28
КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2018 16:30
Портфель проектов «Группы ЛСР» за год подорожал на 40 млрд рублей
Стоимость портфеля недвижимости «Группы ЛСР» в 2017 году превысила 185 млрд рублей. Рыночную оценку провел независимый внешний оценщик – компания Knight Frank.
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СК «Полис Групп» ввела в эксплуатацию дом №7 ЖК «Вернисаж»
Госстройнадзор Ленинградской области выдал «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию дома №7 в ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Передача ключей по ДДУ будет осуществляться до конца июня 2018 года
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