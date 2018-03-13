ФИФА извинилась перед болельщиками за проблемы с покупкой билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) принесла извинения перед болельщиками за неудобства, которые возникли во вторник, 13 марта, при покупке билетов на чемпионат мира по футболу – 2018.

«Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности при покупке билетов. Мы отметили множество подобных сообщений и полностью понимаем ваше разочарование. Нам сообщили, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые желают получить доступ к платформе по продаже билетов. Благодарим за ваше терпение», — написала ФИФА в своем официальном твиттере.

Напомним, 13 марта стартовал второй этап продаж билетов на ЧМ-2018. Билеты распределялись в порядке живой очереди.

Ранее стало известно, что в общей сложности ФИФА уже продала 1 303 616 билетов на ЧМ-2018. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.