Прокуратура: Задолженность по зарплате в СМУ-11, которое прокладывает тоннели метро, погашена

Долги по зарплате перед рабочими «СМУ-11 Метрострой» за октябрь – январь погашены. Уголовное дело в отношении руководства расследуется.

О том, что выплачена задолженность по заработной плате за октябрь 2017-го – январь 2018 года, 13 марта сообщает городская прокуратура. Общая сумма — 106,7 млн руб. По данным ведомства, этому предшествовала проверка по факту задержки зарплаты, внесены представления. Руководитель предприятия и сама организация привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), наложены штрафы. В отношении гендиректора Андрея Морозова возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Напомним, утром 6 марта проходчики «СМУ-11 Метрострой» начали забастовку и остановили щит, который прокладывает тоннель от «Театральной» до «Горного института».

Счета компании арестованы по требованию налоговой службы, которая насчитала предприятию более миллиарда долгов. В отношении гендиректора Андрея Морозова возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Специальная комиссия разработала порядок выплат через Федеральное казначейство. 7 марта рабочие возобновили проходку.