МИД РФ: Россия непричастна к отравлению Скрипаля, ответа на ультиматум Великобритании не будет
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов заявил послу Великобритании в Москве Лори Бристоу, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом 13 марта сообщается на сайте МИДа. Титов также уточнил, что «действия британских властей носят откровенно провокационный характер». Он подчеркнул, что Москва не собирается отвечать на ультиматум, выдвинутый премьер-министром Великобритании Терезой Мэй: «...пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы».
«Инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию», – подытожили в МИДе. А любые угрозы введения санкций «не останутся без ответа», предупредили дипломаты.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Лондона и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.