Очевидцы: На Народного Ополчения произошло обрушение в жилом доме
Об этом 13 марта сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «Вконтакте». По предварительной информации, в многоэтажке на проспекте Народного Ополчения, 219, разрушены три пролета в одном подъезде. Речь может идти о взрыве газа. Жители пишут о том, что слышали хлопок.
Как уточнили в МЧС по Петербургу, заявка поступила около шести часов вечера. Взрыв, предположительно, произошел на последнем, девятом, этаже здания. Сведения о пострадавших пока не поступали.
Подробности о происшествии и сведения о пострадавших – читайте в новости "Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения"