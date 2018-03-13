Очевидцы: На Народного Ополчения произошло обрушение в жилом доме

В жилом доме в Красносельском районе Петербурга частично обрушились панельные перекрытия.

Об этом 13 марта сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «Вконтакте». По предварительной информации, в многоэтажке на проспекте Народного Ополчения, 219, разрушены три пролета в одном подъезде. Речь может идти о взрыве газа. Жители пишут о том, что слышали хлопок.

Как уточнили в МЧС по Петербургу, заявка поступила около шести часов вечера. Взрыв, предположительно, произошел на последнем, девятом, этаже здания. Сведения о пострадавших пока не поступали.

На народного ополчения взорвались квартиры Публикация от Forti (@prinespivo) Мар 13, 2018 в 8:12 PDT

Подробности о происшествии и сведения о пострадавших – читайте в новости "Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения"