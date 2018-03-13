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13.03.2018 18:02

Трамп: Кажется, в отравлении Скрипаля виновата Россия

Президент США Дональд Трамп поддержал версию Великобритании об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает 13 марта CNN, Трамп заявил журналистам, комментируя этот инцидент: «Мне кажется, что это сделала Россия, учитывая все собранные доказательства. Мне кажется, что они (англичане. — Прим. ред.) верят, что это была Россия, и я готов принять этот вывод за факт». «Как только мы получим все факты, мы будет готовы осудить Россию или любого другого, кто виноват в этом», – уточнил Трамп. Он добавил, что уже во вторник, 13 марта, проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Справка:

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.

До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Лондона и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.


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