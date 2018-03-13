«Строительный трест»: Высотки вместо детсада на Сантьяго-де-Куба не будет

АО «Строительный трест» не планирует возводить на месте бывшего детсада завода «Светлана» многоквартирный жилой дом. Такова официальная позиция компании: пресс-служба известила об этом «Фонтанку» 13 марта.

«Строительный трест» владеет... земельным участком и находящимся на нем зданием по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, корп.4, лит.А. В настоящее время проводятся обследования несущих конструкций... с целью производства работ по капитальному ремонту здания для использования его по назначению – детское дошкольное образовательное учреждение», – говорится в официальном ответе.

Так в компании прокомментировали жалобы жителей 31-го квартала Выборгского района города, которые уверены, что на самом деле на месте детсада построят жилую высотку, но накануне выборов не объявляют об изменениях в проекте до 18 марта. В письме в администрацию от 23 января 2018 года гендиректор компании Евгений Резвов сообщает, что компания подготовила для этого участка проект архитектурно-строительного облика многоквартирного дома — со встроенно-пристроенными помещениями, подземным гаражом и пристроенным детским садом на сто мест. «В случае получения градостроительной документации на вышеуказанный объект», говорится в письме, компания «предполагает» передать пристроенное ДОУ в собственность города.

Предоставлено жителями Выборгского района Санкт-Петербурга

Отремонтировать детский сад и ввести его как государственный горожанам обещали еще в 2016 году. Тогда же сайт Смольного сообщал, что в январе 2016 года «Строительный трест» купил детсад у прежнего собственника, после чего передал его в собственность Санкт-Петербурга. Однако справка из Росреестра, как и заявление пресс-службы компании, утверждает обратное. Официальные новости Выборгского района тем временем рапортуют о выездных совещаниях на участке и проведенном обследовании фундамента здания. А жители собирают подписи под письмом в полпредство президента. В новостройках вокруг детсада (дома 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2 по улице Сантьяго-де-Куба) сейчас, по их подсчетам, живет порядка 2500 человек, и детское учреждение им крайне необходимо.

Отметим, что рядом в том же районе, на Светлановском проспекте, 15, сейчас развивается похожая ситуация. Горожане намерены оспорить в суде разрешение на строительство, которое в декабре 2017 года получила на этом участке компания «Л1». Девелоперу разрешили возвести многоквартирный дом, предположительно на 25 этажей, на месте здания, в котором ранее располагался детсад (сейчас его арендует частная школа). Это уже вторая попытка «Л1» застроить это пятно, первая, в 2009 году, закончилась неудачей — жители выступили против из-за дефицита мест в детсадах, и тогдашний губернатор Валентина Матвиенко отменила стройку.