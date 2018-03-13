Бастрыкина и Беглова попросили о прокурорской проверке бывшего подрядчика «Охта-Модерна»

На завершение 13-летнего долгостроя «Охта-Модерн» (ЖК «На Охте», Большеохтинский пр., 15) могут найтись деньги, если правоохранительные органы внимательнее присмотрятся к деятельности бывшего подрядчика стройки — ООО «Стройуправление», по иску которого началось в прошлом году банкротство застройщика — компании «Питер-Констракшн». Об этом заявлено в обращениях дольщиков в адрес полпреда президента Александра Беглова и главы СКР Александра Бастрыкина. Первое было подано в полпредство по СЗФО 13 марта, второе — 6 марта в Следственный комитет. Дольщики просят о прокурорской проверке деятельности фирмы.

Как заявлено в тексте обращения, «Стройуправление» в 2014 году заключило с застройщиком — компанией «Питер-Констракшн» – два договора подряда, каждый — на отдельное здание (долгострой состоит из двух корпусов). Первый договор был заключен на сумму 461 млн рублей, второй — на сумму 371 млн рублей. Позднее к каждому из договоров было заключено четыре допсоглашения, где указывался, в том числе, объем и перечень работ, которые подрядчик должен был выполнить.

Фактический же объем выполненных работ, как считают дольщики, оказался совсем иным. О нем можно судить по материалам арбитражного спора между застройщиком и подрядчиком об оплате работ («Стройуправление» этот спор выиграло в первой инстанции, получив право на взыскание около 200 млн рублей). В решении суда от 17 января 2017 года говорится, что, согласно справкам о стоимости работ, по одному из договоров было выполнено работ на сумму 125 млн рублей, а по второму — на 97 млн. Из чего следует, как говорят дольщики, что подрядчик получил в свое распоряжение квартир на суммы в несколько раз больше, чем сумел «наработать» фактически. Часть квартир уже перепродана физлицам по договорам переуступки права. А на сайте «Стройуправления» их до сих пор рекламируют. В отделе продаж компании «Фонтанке» сообщили, что в счет уплаты получили порядка 200 квартир, уточнив, что продажи пока не идут, так как «продлевается разрешение на строительство». По данным отдела продаж, его продлят уже в апреле, и тогда продажи откроют вновь.

Летом прошлого года Смольный объявлял, что на объект выходит другой строительный гигант — «Эталон-ЛенСпецСМУ». Однако холдинг отказался достраивать дома — после того, как провел обследование. В отчете о проверке говорится о многочисленных трещинах в стенах, в том числе сквозных, о прогибах конструкций и «непредсказуемых деформациях». В комстрое о проблеме знают: как заявил «Фонтанке» зампред комитета Евгений Барановский, у него «очень большие вопросы к качеству выполненных работ». «Кто таким образом оплачивал «Стройуправлению» работы? Это вне рамок моей компетенции, на это есть правоохранительные органы», – заявил он.

В самом «Стройуправлении» «Фонтанке» заявили, что на этой неделе у них «нет человека», с которым можно было бы обсудить вопрос о квартирах в «Охта-Модерне».