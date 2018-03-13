Финская экономика в этом году вырастет почти на 3%

ВВП Суоми в 2018 году поднимется на 2,8%. Этот темп Финляндии удастся сохранить и в 2019-м. Об этом сообщается в исследовании экономического института Pellervo (PTT).

В прогнозе PTT говорится, что рост экономики положительно скажется на рынке труда республики. Цель правительства увеличить уровень занятости населения до 72% будет достигнута уже в 2019 году.

Финские ученые считают, что главную угрозу мировой экономике, которая влияет и на развитие Суоми, представляет политика президента США Дональда Трампа.