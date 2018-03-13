«Сэтл Сити» признана «Лидером отрасли 2017»

Компания «Сэтл Сити» стала первой по Северо-Западу в номинации «Подготовка строительной площадки» Всероссийского бизнес-рейтинга. Застройщик получил статус «Лидер отрасли 2017» и возглавил список компаний с высшим уровнем надежности «ААА».



Рейтинг ранжирует юридические лица по видам экономической деятельности. За основу были взяты следующие данные Росстата: чистая прибыль, оборотные активы, валовая прибыль, прибыль от продаж, капитал и резервы. Информационная база рейтинга насчитывает 646 тысяч предприятий по всей России.

Компания ООО «Сэтл Сити» входит в холдинг Setl Group и является застройщиком жилых комплексов группы.

По итогам 2017 года продаваемая площадь сданных Setl City объектов возросла на 6,7% по сравнению с 2016 годом и превысила 671 тыс. кв. м. По данным центра оценки и аналитики «Бюллетеня недвижимости», в прошлом году Setl City также стала лидером по объему нового предложения среди девелоперов города и региона.

Брокером проектов компании является «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»