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13.03.2018 17:30

В Лондоне умер соратник Березовского Николай Глушков

В Лондоне скончался в возрасте 69 лет Николай Глушков, который в 1990-е годы был заместителем Бориса Березовского в «ЛогоВАЗе».

Об этом 13 марта сообщил в своем Facebook Демьян Кудрявцев (его семья владеет изданием «Ведомости»), который многие годы также проработал с Березовским. Причины смерти Глушкова неизвестны. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Кудрявцев уточнил: «О конкретной причине мне ничего не известно, но он был немолодой человек. Умер он в Лондоне, у себя дома».

Николай Глушков в 1989 – 1991 годах занимал должность заместителя руководителя (Березовского) в компании «ЛогоВАЗ». Затем он руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996 году стал заместителем гендиректора «Аэрофлота». В 2000 году его арестовали по делу о хищении средств авиакомпании. Глушкова обвинили в мошенничестве, хищении валюты, а также в отмывании за границей преступно нажитого и невозвращении денег в страну. В 2004-м его приговорили к трем годам и трем месяцам заключения и освободили прямо в зале суда (он отбыл срок, находясь под судом). В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2017-м Савеловский суд Москвы снова осудил беглеца — его заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годах.

Напомним, смерти российских беженцев в Великобритании в последнее время — в центре внимания из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию. 


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3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
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16.02.2018 12:00
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