Саввиди объяснил, почему выбежал на футбольное поле с оружием: он хотел уберечь болельщиков от провокаций
Российский предприниматель Иван Саввиди, владелец греческого футбольного клуба ПАОК, извинился за сорванный им матч с АЕК, который проходил 11 марта в Салониках.
Заявление Саввиди опубликовано 13 марта на официальном сайте команды. Напомним, россиянин выбежал на поле после того, как судья не засчитал гол, забитый его клубом. Матч был остановлен и сначала закончился нулевой ничьей, но позже гол все же засчитали, а ПАОК получил свои очки и стал победителем. По сообщениям в СМИ, с собой у Саввиди при выходе на поле было оружие.
Российский бизнесмен объяснил, что его «эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а также комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК – АЕК: действиями судьи и контролера матча (гол -офсайд – гол), остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд». По мнению Саввиди, все это «могло создать взрывоопасную обстановку на стадионе», а он, когда выбежал с пистолетом, хотел «уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОК от провокаций, беспорядков и человеческих жертв». Бизнесмен уверяет, что никому не угрожал (по информации в СМИ, угрожал судье). «К сожалению, как я, так и моя семья, мои коллеги, оказались заложниками насквозь больной футбольной среды», – подытожил Иван Саввиди.
Прокуратура Греции уже обвинила бизнесмена в нарушении спортивных регламентов, полиция выдала ордер на его арест.
Справка:
Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем «Группы Агроком». Этот холдинг был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону. В группу входит более 40 предприятий, крупнейшие из которых — компания «Донской табак» (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России), мясной бизнес-комплекс — ГК «Тавр», тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству упаковки для пищевой продукции, завод по производству бутилированной воды «Аква-Дон», а также международный аэропорт Ростова-на-Дону (бывший аэропорт федерального значения).
Контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. До этого, в период с 2002 по 2005 год, предприниматель являлся президентом футбольного клуба «Ростов», а позже, с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.