«Язь», «Зайчик» и «Нежданчик»: Как россияне предлагают назвать показанное Путиным вооружение

Минобороны РФ публикует предварительные итоги народного голосования, объявленного после выступления президента Владимира Путина перед Совфедом. Россиян попросили придумать названия для новейшего оружия: боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата.

У показанного Путиным беспилотника — 50 вариантов названий. Есть среди них вполне ожидаемые: «Севастополь», «Наутилус», «Омут», «Пиранья», «Мурена». Куда больше принимавшим участие в голосовании понравились такие: «Кракен» – 311 голосов (9,58%), «Посейдон» – 698 голосов (21,51%), «Несмеяна» – 220 голосов (6,78%). Но лидером, с большим отрывом, стал «Язь». Видимо, название рыбы показалось пользователям сайта Минобороны лаконичным, ярким и национальным. «Язь» получил 1029 голосов (31,71%).

Фото: Министерство обороны РФ

Крылатая ракета кому-то видится «Алёнушкой», кому-то «Сталиным» (и этот вариант, кстати, набрал больше 1100 голосов). «Сусанин», «Император», «Скиф», «Скунс» и даже «Санкция» – тоже в списке. "Призерами", кроме упомянутого выше вождя народов, стали «Зевс» (1105 голосов; 13,66%) и «Пальмира» (1278 голосов; 15,8%). Но абсолютный фаворит голосовавших – «Нежданчик»: 2882 голоса, или 35,64%. Намек на неожиданность атаки в названии ракеты очень приглянулся «избирателям».

И наконец, лазерная ракета. «Вий», «Горыныч», «Сварог»... И почему-то «Мухобойка», «Педагог», «Балет». Близко подобрались к пьедесталу почета «Офтальмолог» (429 голоса; 10,73%), «Игнис», что означает «огонь» с латинского (432 голоса; 10,8%) и «Луч» (729 голосов; 18,23%). Но всех милее голосовавшим оказался «Зайчик» – 960 голосов; 24,01%.

Таковы результаты на вечер 13 марта. К моменту подведения итогов фавориты могут измениться.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что только за первые сутки голосования россияне, и не только, прислали 63 тысячи вариантов. На сайте Минобороны опубликованы лишь самые распространенные. При этом треть версий поступила из-за рубежа. Вечером 1 марта сайт оборонного ведомства не справился с потоком голосовавших и временно был недоступен.