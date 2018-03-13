Hyundai построит в Петербурге завод по производству двигателей

Корейский автоконцерн Hyundai в течение трех лет запустит в Петербурге завод по производству двигателей. Об этом 12 марта сообщил генеральный директор Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли в ходе «Российского автомобильного форума – 2018», который проходит в Москве.

Мощность завода составит 150 тысяч единиц в год, уточняет «Коммерсантъ», цитируя топ-менеджера.

О планах компании построить новое производство в России стало известно в 2017 году, однако компания рассматривала несколько площадок для его запуска.

Инвестиции в проект Ентэк Ли не назвал. Однако вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в рамках выставки MIPIM оценил их в $500 млн. Для производства в городе зарезервирован земельный участок площадью 200 га.