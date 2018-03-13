Финских школьников будут учить роботы

Четыре говорящих робота станут преподавателями для учеников младших классов в Тампере уже в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Роботов вводят в школу в качестве эксперимента, который должен показать, как дети воспринимают электронных учителей. Проект уже получил одобрение министерства образования республики.

Три вида роботов-учителей математики для младшеклассников подготовит финская компания Al Robots. Преподавателя иностранных языков разработает французская фирма Elias, но перепрограммировать его будут уже в Финляндии.