Аэроэкспресс от Витебского вокзала могут продлить до города-спутника Южный

Смольный может принять решение о том, чтобы продлить маршрут аэроэкспресса дальше Пулково — до города-спутника Южный. Конкурс объявят в ближайшее время.

О том, что планы по маршрутизации могут измениться, 12 марта рассказал вице-губернатор Игорь Албин в ходе выставки MIPIM в Каннах. «Будет ли Пулково конечной станцией — большой вопрос, – цитирует чиновника «Коммерсант». - Сегодня перед нами поставлена задача максимального охвата территории, возможно, и до города-спутника Южный». Албин напомнил, что приблизительная стоимость проекта около 25 млрд рублей.

Конкурс на строительство линии аэроэкспресса по схеме государственно-частного партнерства собирались объявить еще осенью, позднее его перенесли на март. В качестве источников финансирования называются бюджетный кредит, инвестиционная программа РЖД, городской бюджет и деньги компании-концессионера. Завершить проект планируется в конце 2021-го — начале 2022 года. По словам представителей комитета по транспорту, к 2030 году пассажиропоток в аэропорту может превысить 30 млн человек (сейчас 16 млн), и тогда город примет решение о строительстве ветки метро до Пулково.