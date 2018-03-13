В Смольнинском суде задержали сторонника Навального во время заседания

В Смольнинском районном суде во время заседания задержали сторонника Алексея Навального. Об этом «Фонтанке» рассказала активистка Анастасия Кадетова.

По ее словам, 13 марта в суде рассматривали дело активиста Ильи Гантварга, которого обвиняют в участии в несогласованной акции 28 января «Забастовка избирателей». «Во время перерыва к Александру Миронову подошли сотрудники полиции, попросили документы и увели», – отметила Кадетова.

Добавим, что накануне в Петербурге задержали четверых волонтеров штаба Навального. Виктора Черкасова арестовали на 10 суток и оштрафовали на 15 тысяч рублей по статьям 20.2 и 19.3 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга и неповиновение сотрудникам полиции). Егора Рябченко за те же нарушения оштрафовали на 11 тысяч рублей. Екатерину Шлихту — на 15 тысяч рублей по статье 20.2, наказание по 19.3 еще не вынесено. На данный момент в суде рассматривают дело сына бывшего ректора Консерватории Ильи Гантварга. Во всех случаях речь идет о несогласованном мероприятии, которое прошло 28 января.