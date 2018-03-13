В Петербурге обвиняемым в гибели 16 человек при крушении вертолета просят по два года

Московский районный суд начал прения по делу о крушении вертолета Ми-8 с высокопоставленными чиновниками на борту. Руководителей петербургской авиакомпании прокуратура требует приговорить к реальному лишению свободы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 13 марта сторона обвинения попросила признать предпринимателей Сергея Прокофьева и Игоря Меледина виновными в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть 16 человек (статья 238, часть 3 УК), и приговорить каждого к двум годам колонии общего режима с двухлетним запретом занимать организационно-распорядительные должности.

Прокофьев возглавлял компанию «СПАРК авиа», Меледин был его заместителем. Обвинение считает, что они не организовали требуемый контроль за полетами. Свое заключение дал Межгосударственный авиационный комитет, упомянув неверный прогноз погоды, вероятные ошибки пилотирования и другие обстоятельства, не связанные с общим руководством компанией «СПАРК авиа».

Прокофьев и Меледин вину не признают. Гражданские иски никто из потерпевших не заявлял. Прения продолжатся 15 марта, уточнил «Фонтанке» адвокат Вячеслав Исаков. Судебный процесс длится с августа 2016 года.