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13.03.2018 16:08

В Петербурге обвиняемым в гибели 16 человек при крушении вертолета просят по два года

Московский районный суд начал прения по делу о крушении вертолета Ми-8 с высокопоставленными чиновниками на борту. Руководителей петербургской авиакомпании прокуратура требует приговорить к реальному лишению свободы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 13 марта сторона обвинения попросила признать предпринимателей Сергея Прокофьева и Игоря Меледина виновными в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть 16 человек (статья 238, часть 3 УК), и приговорить каждого к двум годам колонии общего режима с двухлетним запретом занимать организационно-распорядительные должности.

Прокофьев возглавлял компанию «СПАРК авиа», Меледин был его заместителем. Обвинение считает, что они не организовали требуемый контроль за полетами. Свое заключение дал Межгосударственный авиационный комитет, упомянув неверный прогноз погоды, вероятные ошибки пилотирования и другие обстоятельства, не связанные с общим руководством компанией «СПАРК авиа».

Прокофьев и Меледин вину не признают. Гражданские иски никто из потерпевших не заявлял. Прения продолжатся 15 марта, уточнил «Фонтанке» адвокат Вячеслав Исаков. Судебный процесс длится с августа 2016 года.

Справка:

Вертолет Ми-8 в ночь на 1 июня 2014-го перевозил на турбазу Кольского полуострова 18 чиновников и бизнесменов и потерпел крушение, упав в Мунозеро под Петрозаводском. Погибли, в частности, вице-губернатор Мурманской области Сергей Скоморохов и областной министр экологии Алексей Смирнов, начальник Северо-Западного департамента лесхоза Олег Вериникин, глава Кировска Андрей Звонарь, руководители компании «Апатит» (дочерняя фирма холдинга «Фосагро») Алексей Григорьев и Константин Никитин. Выжили два человека, справившись с холодной водой Мунозера и дождавшись помощи рыбаков. Водолазные работы по поиску тел продолжались три недели.


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