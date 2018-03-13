Экологи не нашли масляных пятен на поверхности Оккервиля

Сообщения горожан о загрязнении нефтепродуктами реки Оккервиль в Невском районе Петербурга 13 марта не подтвердились. Тёмные пятна, замеченные очевидцами с утра, объяснили поднятой со дна взвесью.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию Смольного, специалисты ГУП «ПИЛАРН» выехали на место предполагаемого загрязнения, осмотрели реку. На поверхности воды маслянистых кругов не нашли.

Практически на всем протяжении реки Оккервиль осуществляется сброс ливневых стоков. В районе 24-го дома по улице Коллонтай сотрудники Росприроднадзора осмотрели канализационный колодец и заглубленный дождевой выпуск в реку – нефтеразливов или других нежелательных веществ не обнаружено.

«Государственные инспекторы полагают, что в связи с выпадением атмосферных осадков, поступлением талых вод в реку в связи с плюсовыми температурами увеличился расход воды, что привело к повышению уровня воды в реке и скорости течения. Данные обстоятельства вызвали взмучивание донных отложений, изменение цветности воды, и, с учетом заглубленного выпуска, образовалась воронка, которую можно было наблюдать в месте нахождения дождевого выпуска. Подчеркнем, поводов для беспокойства у горожан нет. Ситуация не носит чрезвычайного характера», — объяснили в пресс-службе департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Чёрные разводы на Оккервиле с утра заметили горожане. По словам очевидца, нефтяные пятна расползлись на участке от улицы Ворошилова до Ледового дворца на проспекте Пятилеток. От воды шёл резкий запах отработанного моторного топлива.