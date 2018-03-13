Благотворительные фестивали Музея варежки собрали почти полмиллиона рублей

Еще
19:40 13.03.2018
Пришлите свою новость!
19:26
Сына бывшего ректора Консерватории арестовали на 10 суток за митинг в январе
19:22
Эвакуированных из дома на Народного Ополчения могут временно разместить в автобусах
19:19
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 марта
19:14
Из-за взрыва в жилом доме проспект Народного Ополчения не перекрывали
18:58
Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения
18:50
Смольный определил пешеходные пространства на ближайшие 4 года
18:41
С 11 апреля возобновятся рейсы Россия – Египет
18:37
Сосулька пробила голову прохожей в Петербурге
18:32
ФИФА извинилась перед болельщиками за проблемы с покупкой билетов на ЧМ-2018
18:24
Прокуратура: Задолженность по зарплате в СМУ-11, которое прокладывает тоннели метро, погашена
18:18
МИД РФ: Россия непричастна к отравлению Скрипаля, ответа на ультиматум Великобритании не будет
18:05
«Строительный трест»: Высотки вместо детсада на Сантьяго-де-Куба не будет
18:02
Трамп: Кажется, в отравлении Скрипаля виновата Россия
17:49
Бастрыкина и Беглова попросили о прокурорской проверке бывшего подрядчика «Охта-Модерна»
17:35
Пенсионер попал под грузовик на перекрестке Вербной и Репищевой
17:31
«В общем, все умерли»: в HBO прошла читка финала «Игры престолов»
17:30
В Лондоне умер соратник Березовского Николай Глушков
17:12
Саввиди объяснил, почему выбежал на футбольное поле с оружием: он хотел уберечь болельщиков от провокаций
17:00
«Язь», «Зайчик» и «Нежданчик»: Как россияне предлагают назвать показанное Путиным вооружение
16:47
Hyundai построит в Петербурге завод по производству двигателей
16:44
Финских школьников будут учить роботы
16:39
Трижды лопнувшая труба оставила без тепла дома в центре Петербурга
16:28
Аэроэкспресс от Витебского вокзала могут продлить до города-спутника Южный
16:25
На Обводном дорогу автомобилистам скрасил мужчина на роликах с гитарой
16:20
В Смольнинском суде задержали сторонника Навального во время заседания
16:10
Благотворительные фестивали Музея варежки собрали почти полмиллиона рублей
16:08
В Петербурге обвиняемым в гибели 16 человек при крушении вертолета просят по два года
15:58
Госдеп США возглавит директор ЦРУ Майк Помпео, Тиллерсона отправили в отставку
15:56
Свято-Владимирской школе у Новодевичьего монастыря построят спорткомплекс
15:54
Экологи не нашли масляных пятен на поверхности Оккервиля
15:35
Володин обвинил Британию в отравлении экс-разведчика Скрипаля
15:31
Проглотившего щепку младенца 2 месяца лечили от острого бронхита
15:25
Игрока «Зенита» Эмануэля Мамману прооперируют в Риме
15:18
Венесуэла ставит инфляционные рекорды
15:16
Исполнитель роли Гэндальфа перевоплотится в старого мошенника
15:15
Руководство оперативной таможни Северо-Запада вызвали на ковер в "контрабандное" управление в Москве
15:10
В Чувашии заключенному разрешили не сдирать с себя кожу
14:57
Трехлетнюю передышку от Дацика для проституток просит прокуратура
14:29
На КАД – тройное ДТП с пострадавшим
14:20
Британский посол вызван в МИД России
13:59
СМИ: Агенты ФБР пытались проникнуть в тайскую тюрьму, чтобы поговорить с Рыбкой
13:56
Из-за матча «Зенит» - «РБ Лейпциг» в Петербурге продлят работу метро
13:50
ЦБ предложил лишать свободы за нарушение своих запретов
13:39
Роскомнадзор отменил «бюрократию» ради ЧМ-2018
13:30
КГИОП отозвал экспертизу, одобрившую снос флигеля Шуваловского дворца
13:25
В Финляндии обнаружили "вирус зомби"
13:19
После ухода Табакова МХТ временно возглавит Юрий Кравец
13:18
Великобритания отказала России в доступе к материалам по делу Скрипаля
12:59
В «Почте России» хотят избавиться от очередей к концу года
12:52
Прокуратура Греции обвинила российского бизнесмена с пистолетом лишь в нарушении спортивных регламентов
12:48
Собчак «открестилась» от Путина
12:44
«Союзмультфильм» запускает 3D-сериал о детях со сверхспособностями
12:35
«Зенит» призвал Роберто Манчини, оскорбившего болельщика, уважать фанатов
12:24
Архитектурный облик Москвы улучшат новыми дорожными знаками
12:17
Суд в третий раз отказал Сбербанку в иске к владельцам «Юлмарта» на 1 млрд рублей
12:12
Полтора миллиона россиян собираются голосовать не по адресу прописки
12:00
В КРТИ и комстрое строителей попросили 18 марта «постараться обеспечить явку 100 процентов»
11:53
Скатившийся по перилам ребенок умер в больнице Тосно
11:48
По скользкой дорожке: в деле о наркотиках из Аргентины фигурирует российский кёрлингист
11:44
Евросоюз солидарен с Великобританией по делу Скрипаля
11:35
Генштаб России: Мы готовы ответить США на удар по Дамаску
11:26
Стартует новый сериал от создателя «Как избежать наказания за убийство»
11:23
Петербургский дилер KIA «Аврора» получил банкротный иск
11:18
Петербуржец отобрал у приятеля котёнка и получил уголовное дело
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
13.03.2018 16:10

Благотворительные фестивали Музея варежки собрали почти полмиллиона рублей

Благотворительные фестивали Музея варежки с начала 2018 года собрали почти полмиллиона рублей, которые были направлены на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Очередной фестиваль, на который приглашают детей и взрослых, состоится 1 апреля.

С начала года Музей варежки реализовал несколько крупных благотворительных проектов: в январе была проведена выставка пряников, подготовленная совместно с детьми из приютов; 23 февраля состоялся «ПапаФест»; 9 марта – «Сладкий МамаФест». Как рассказали в Музее, количество посетителей проектов составило 3924 человека, а пожертвование в Благотворительный фонд «Время помогать», который и оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, составило 452160 рублей.

«Это единственный пример в Санкт-Петербурге, когда частный музей на долгосрочной основе последовательно проявляет социальную ответственность и тесно сотрудничает с НКО», – отметили в Музее варежки.

Вырученные средства с благотворительных фестивалей направляются на поддержку, реализацию и развитие образовательных и творческих проектов БФ «Время помогать», а большая часть из них на развитие кулинарного проекта «Время готовить». «Время готовить» – кулинарный проект для беспризорников и сирот, целью которого является помочь воспитанникам детских домов и школ-интернатов научиться планировать расходы, пользоваться услугами магазинов, правильно выбирать продукты и готовить различные блюда.

Также на площадке Музея варежки реализуются грантовые проекты БФ «Время помогать». Например, с 2016 года на Мойке, 87. в музейных мастерских работает проект «Социальная мануфактура», который получил грант Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ", а также Президентский грант. За период работы в Музее варежки благодаря грантам было организовать более 120 практических занятий, подготовлены мероприятия с посещением профильных производств, а также групповые консультации и занятия по профориентации.

1 апреля в Музее варежки состоится еще один фестиваль – 13-й благотворительный весенний «МамаФест». Он будет посвящен теме обучения детей заботливому обращению со зверями и птицами. На мероприятии подведут итоги акции «Добрая кормушка» по сбору помощи для реабилитационного центра диких животных «Велес», а вырученные с фестиваля средства помогут организовать яркие выпускные праздники для подопечных социальных учреждений. Подробнее о программе фестиваля модно узнать на сайте Музея варежки или в официальной группе .


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
06.03.2018 13:20

«Главстрой-СПб» начал продажу парковочных мест в кредит

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» и ЖК «Панорама 360» с привлечением кредитных средств.
Фото предоставлено компанией Setl City
15.02.2018 17:25

Глава Красносельского района открыл первый детский сад в ЖК «Солнечный город»

15 февраля состоялось торжественное открытие муниципального детского сада №93 на территории ЖК «Солнечный город» от Setl City в Красносельском районе Петербурга
ГК «Эталон»
13.02.2018 16:50

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2018 года

13 февраля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили первого «юбилейного» покупателя с начала года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Благотворительные фестивали Музея варежки собрали почти полмиллиона рублей
Илья Лазерсон научил детдомовцев делать зеленые макароны без «химии»
«Ночлежка» приобщает гостиницы к «Ночи в отеле»
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» продолжают набор
Красота пришла на помощь
«Ночлежка» собирает подарки на 8 Марта
Игрушки пришли на помощь тяжелобольным детям и взрослым
В Музее варежки собирают помощь для животных из центра «Велес»
Читатели «Фонтанки» вновь пришли на помощь
«Долго и счастливо» собирает подарки для пожилых петербурженок к 8 Марта
Для спасения Кирилла нужно дорогое лекарство
Как удержаться на плаву
К новым победам в новом седле
Подарите маленькому Камилю сердце
Помогите не стать «лежачей»
Многодетной маме нужна помощь
Пройти сложный путь, чтобы победить
«Девочке-бабочке» срочно нужна помощь
Останавливаться на достигнутом нельзя
Спорт для не таких, как все
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения

На КАД – тройное ДТП с пострадавшим

В Петербурге открыт сезон фонтанов: на Загородном бил высотой с 5-этажный дом

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.