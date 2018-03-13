Благотворительные фестивали Музея варежки собрали почти полмиллиона рублей

Благотворительные фестивали Музея варежки с начала 2018 года собрали почти полмиллиона рублей, которые были направлены на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Очередной фестиваль, на который приглашают детей и взрослых, состоится 1 апреля.

С начала года Музей варежки реализовал несколько крупных благотворительных проектов: в январе была проведена выставка пряников, подготовленная совместно с детьми из приютов; 23 февраля состоялся «ПапаФест»; 9 марта – «Сладкий МамаФест». Как рассказали в Музее, количество посетителей проектов составило 3924 человека, а пожертвование в Благотворительный фонд «Время помогать», который и оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, составило 452160 рублей.

«Это единственный пример в Санкт-Петербурге, когда частный музей на долгосрочной основе последовательно проявляет социальную ответственность и тесно сотрудничает с НКО», – отметили в Музее варежки.

Вырученные средства с благотворительных фестивалей направляются на поддержку, реализацию и развитие образовательных и творческих проектов БФ «Время помогать», а большая часть из них на развитие кулинарного проекта «Время готовить». «Время готовить» – кулинарный проект для беспризорников и сирот, целью которого является помочь воспитанникам детских домов и школ-интернатов научиться планировать расходы, пользоваться услугами магазинов, правильно выбирать продукты и готовить различные блюда.

Также на площадке Музея варежки реализуются грантовые проекты БФ «Время помогать». Например, с 2016 года на Мойке, 87. в музейных мастерских работает проект «Социальная мануфактура», который получил грант Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ", а также Президентский грант. За период работы в Музее варежки благодаря грантам было организовать более 120 практических занятий, подготовлены мероприятия с посещением профильных производств, а также групповые консультации и занятия по профориентации.

1 апреля в Музее варежки состоится еще один фестиваль – 13-й благотворительный весенний «МамаФест». Он будет посвящен теме обучения детей заботливому обращению со зверями и птицами. На мероприятии подведут итоги акции «Добрая кормушка» по сбору помощи для реабилитационного центра диких животных «Велес», а вырученные с фестиваля средства помогут организовать яркие выпускные праздники для подопечных социальных учреждений. Подробнее о программе фестиваля модно узнать на сайте Музея варежки или в официальной группе .