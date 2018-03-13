Финская полиция будет искать нелегалов на улицах

Полиция Финляндия объявила о недельной проверке на улицах финских городов с целью выявить людей, находящихся в Суоми без соответствующих документов.

Такие мероприятия не являются для полиции чем-то особенным. Проверки для поиска нелегалов проходят три раза в год. В 2017-м выборочная проверка помогла выявить почти 3 тысячи человек, находящихся в Суоми нелегально. Большинство из них были просителями убежища, которым финские власти отказали в статусе беженца.

Поиск нелегалов путем выборочной проверки всегда вызывает неоднозначную реакцию в Суоми. Так, депутат от партии "Союз левых сил" Сулдаан Саид Ахмед, который имеет сомалийские корни, заявил Yle, что полиция останавливает людей на основании цвета кожи. "Это расовое профилирование, – заявил политик. – Некоторые из моих друзей, которые живут здесь с двух лет, были остановлены. <...> Полицейские тратят свое время".

В полиции отрицают практику расового профилирования, отмечая, что сотрудники действуют исключительно в рамках закона.