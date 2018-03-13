Володин обвинил Британию в отравлении экс-разведчика Скрипаля
Россия не только не имеет отношения к инциденту с бывшим полковником ГРУ в Солсбери, но и «никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило».
Об этом 13 марта заявил журналисту РБК председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий считает, что за отравлением экс-разведчика стоят власти и спецслужбы Британии.
«Парламенту Великобритании следовало бы [в деле Скрипаля] разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Ясно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании», — сказал Володин.
Политик напомнил, что ранее также в Соединенном Королевстве погибли экс-разведчик Александр Литвиненко и предприниматель Борис Березовский. По его словам, несчастные случаи произошли с россиянами, как только они захотели вернуться на Родину.
«Не первый раз все эти темы возникают в Великобритании, и Тереза Мэй просто пытается взять и от себя отвести ответственность и подозрения», — резюмировал Вячеслав Володин.
Ранее МИД России вызвало посла Великобритании Лори Бристоу. Причину визита в ведомстве раскрывать не стали.
Сегодня истекает срок, который Лондон дал Москве на предоставление информации о нервно-паралитическом газе «Новичок», которым якобы был отравлен экс-разведчик. В случае если российская сторона не предоставит «убедительный ответ», премьер-министр Тереза Мэй пообещала принять серьёзные меры.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Лондона и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.