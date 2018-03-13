Володин обвинил Британию в отравлении экс-разведчика Скрипаля

Россия не только не имеет отношения к инциденту с бывшим полковником ГРУ в Солсбери, но и «никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило».

Об этом 13 марта заявил журналисту РБК председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий считает, что за отравлением экс-разведчика стоят власти и спецслужбы Британии.

«Парламенту Великобритании следовало бы [в деле Скрипаля] разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Ясно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании», — сказал Володин.

Политик напомнил, что ранее также в Соединенном Королевстве погибли экс-разведчик Александр Литвиненко и предприниматель Борис Березовский. По его словам, несчастные случаи произошли с россиянами, как только они захотели вернуться на Родину.

«Не первый раз все эти темы возникают в Великобритании, и Тереза Мэй просто пытается взять и от себя отвести ответственность и подозрения», — резюмировал Вячеслав Володин.

Ранее МИД России вызвало посла Великобритании Лори Бристоу. Причину визита в ведомстве раскрывать не стали.

Сегодня истекает срок, который Лондон дал Москве на предоставление информации о нервно-паралитическом газе «Новичок», которым якобы был отравлен экс-разведчик. В случае если российская сторона не предоставит «убедительный ответ», премьер-министр Тереза Мэй пообещала принять серьёзные меры.