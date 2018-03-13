Еще
16:13 13.03.2018
Новость часа
15:58
Госдеп США возглавит директор ЦРУ Майк Помпео, Тиллерсона отправили в отставку
Пришлите свою новость!
16:10
Благотворительные фестивали Музея варежки собрали почти полмиллиона рублей
16:08
В Петербурге обвиняемым в гибели 16 человек при крушении вертолета просят по два года
15:58
Госдеп США возглавит директор ЦРУ Майк Помпео, Тиллерсона отправили в отставку
15:56
Свято-Владимирской школе у Новодевичьего монастыря построят спорткомплекс
15:54
Экологи не нашли масляных пятен на поверхности Оккервиля
15:35
Володин обвинил Британию в отравлении экс-разведчика Скрипаля
15:31
Проглотившего щепку младенца 2 месяца лечили от острого бронхита
15:25
Игрока «Зенита» Эмануэля Мамману прооперируют в Риме
15:18
Венесуэла ставит инфляционные рекорды
15:16
Исполнитель роли Гэндальфа перевоплотится в старого мошенника
15:15
Руководство оперативной таможни Северо-Запада вызвали на ковер в "контрабандное" управление в Москве
15:10
В Чувашии заключенному разрешили не сдирать с себя кожу
14:57
Трехлетнюю передышку от Дацика для проституток просит прокуратура
14:29
На КАД – тройное ДТП с пострадавшим
14:20
Британский посол вызван в МИД России
13:59
СМИ: Агенты ФБР пытались проникнуть в тайскую тюрьму, чтобы поговорить с Рыбкой
13:56
Из-за матча «Зенит» - «РБ Лейпциг» в Петербурге продлят работу метро
13:50
ЦБ предложил лишать свободы за нарушение своих запретов
13:39
Роскомнадзор отменил «бюрократию» ради ЧМ-2018
13:30
КГИОП отозвал экспертизу, одобрившую снос флигеля Шуваловского дворца
13:25
В Финляндии обнаружили "вирус зомби"
13:19
После ухода Табакова МХТ временно возглавит Юрий Кравец
13:18
Великобритания отказала России в доступе к материалам по делу Скрипаля
12:59
В «Почте России» хотят избавиться от очередей к концу года
12:52
Прокуратура Греции обвинила российского бизнесмена с пистолетом лишь в нарушении спортивных регламентов
12:48
Собчак «открестилась» от Путина
12:44
«Союзмультфильм» запускает 3D-сериал о детях со сверхспособностями
12:35
«Зенит» призвал Роберто Манчини, оскорбившего болельщика, уважать фанатов
12:24
Архитектурный облик Москвы улучшат новыми дорожными знаками
12:17
Суд в третий раз отказал Сбербанку в иске к владельцам «Юлмарта» на 1 млрд рублей
12:12
Полтора миллиона россиян собираются голосовать не по адресу прописки
12:00
В КРТИ и комстрое строителей попросили 18 марта «постараться обеспечить явку 100 процентов»
11:53
Скатившийся по перилам ребенок умер в больнице Тосно
11:48
По скользкой дорожке: в деле о наркотиках из Аргентины фигурирует российский кёрлингист
11:44
Евросоюз солидарен с Великобританией по делу Скрипаля
11:35
Генштаб России: Мы готовы ответить США на удар по Дамаску
11:26
Стартует новый сериал от создателя «Как избежать наказания за убийство»
11:23
Петербургский дилер KIA «Аврора» получил банкротный иск
11:18
Петербуржец отобрал у приятеля котёнка и получил уголовное дело
11:16
Российские и японские ученые открыли «узорчатую рыбу-собаку»
11:09
После прокурорских проверок похоронного бизнеса возбуждено 23 уголовных дела
11:04
На Московском проспекте запузырился люк, два утренних гейзера локализовали
10:59
Ученые нашли у мозга "часы приема" лекарств
10:58
Сенатор: Газ «Новичок» уже не производится в РФ, его запасы уничтожены
10:54
В Марселе арестован российский болельщик по делу о беспорядках на чемпионате Европы по футболу-2016
10:38
Одно из дел о трапе-убийце в Пулково прекращено
10:24
В Тосно мальчик попал в реанимацию после катания по перилам
10:16
Петербуржцы сообщили о разливе топлива на Оккервиле
10:12
«Адмирал Эссен» вернется в Средиземное море — на боевое дежурство
10:08
На выделенках Петербурга ГИБДД ловит непростые номера
09:51
СМИ: Лондон готовит кибератаку против России в ответ на отравление Скрипаля
09:35
СМИ: Экс-глава МУРа арестован по делу о коррупции
09:23
Участок на берегу Ладожского озера за 50 миллионов тихо перепродали братья из Армении
09:10
Пешеход на Невском упал с тротуара под машину и погиб
09:02
Над посольством России в США кружил неизвестный вертолёт
08:52
Двое малышей отравились успокоительным в Петербурге
08:47
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
08:43
В Петербурге открыт сезон фонтанов: на Загородном бил высотой с 5-этажный дом
08:31
Полиция изъяла листовки Навального у ДК Ленсовета и газеты Явлинского в метро
08:23
Сейсмологи прогнозируют землетрясение магнитудой около 8,0 на Камчатке и Курилах
08:11
Посольство России в США ответило на обвинения в отравлении Скрипаля
08:02
Водители увидели асфальт и устроили ДТП на КАД
00:49
Все новые серии «Простоквашино» будут посвящены Табакову
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
13.03.2018 15:25

Игрока «Зенита» Эмануэля Мамману прооперируют в Риме

Защитнику футбольного клуба «Зенит» Эмануэлю Маммане сделают операцию в Риме. Как сообщает 13 марта пресс-служба петербургской команды, процедура будет проведена уже завтра, 14 марта.

Напомним, Маммана получил травму в самом начале матча против «Ростова» 11 марта. Врачи диагностировали у него субтотальное повреждение передней крестообразной связки.

Общий срок восстановления оценивается в 6-9 месяцев, таким образом Маммана пропустит остаток текущего сезона, чемпионат мира и начало следующего чемпионата.

Ранее игроки «Зенита» поддержали защитника в своих соцсетях. Флешмоб начали капитан команды Доменико Кришито, а также соотечественники аргентинца Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Футболисты «Зенита» поддержали выбывшего на полгода Мамману
Защитник «Зенита» Маммана выбыл из-за травмы минимум на полгода
«Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Игрока «Зенита» Эмануэля Мамману прооперируют в Риме
Роскомнадзор отменил «бюрократию» ради ЧМ-2018
Прокуратура Греции обвинила российского бизнесмена с пистолетом лишь в нарушении спортивных регламентов
«Зенит» призвал Роберто Манчини, оскорбившего болельщика, уважать фанатов
В Марселе арестован российский болельщик по делу о беспорядках на чемпионате Европы по футболу-2016
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
Манчини послал болельщика "Зенита" и его сестру в инстаграме
Продано более миллиона билетов на ЧМ-2018
Футболисты «Зенита» поддержали выбывшего на полгода Мамману
Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди, который выбежал на футбольное поле с оружием
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
Ничьи, что хуже поражения
Как баскетбольный «Зенит» бился за Карасева
Потерялся "Зенит"
Переигровка как «обозначение»
Как СКА преодолевает олимпийское похмелье
Как доехать до чемпионата
Импотенция «Зенита»
СКА идет за третьим Кубком Гагарина
Как ВАДА решило разыграть Россию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На КАД – тройное ДТП с пострадавшим

В Петербурге открыт сезон фонтанов: на Загородном бил высотой с 5-этажный дом

wikipedia.org

Олег Табаков: «Герои меня не интересовали»

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.