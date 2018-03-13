Игрока «Зенита» Эмануэля Мамману прооперируют в Риме

Защитнику футбольного клуба «Зенит» Эмануэлю Маммане сделают операцию в Риме. Как сообщает 13 марта пресс-служба петербургской команды, процедура будет проведена уже завтра, 14 марта.

Напомним, Маммана получил травму в самом начале матча против «Ростова» 11 марта. Врачи диагностировали у него субтотальное повреждение передней крестообразной связки.

Общий срок восстановления оценивается в 6-9 месяцев, таким образом Маммана пропустит остаток текущего сезона, чемпионат мира и начало следующего чемпионата.

Ранее игроки «Зенита» поддержали защитника в своих соцсетях. Флешмоб начали капитан команды Доменико Кришито, а также соотечественники аргентинца Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.