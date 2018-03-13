Коворкинги GrowUp и фонд iDealМаchine создадут акселератор стартапов

Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.

Партнерство предполагает привлечение, отбор, акселерацию и внедрение инновационных проектов в соответствии с запросами заказчиков. В среднем каждую акселерационную сессию пройдут от 7 до 10 проектов. Программы планируются во всех коворкингах GrowUp в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Преимущество при отборе проектов получат резиденты сети. Для них предусмотрены особые условия.

Кроме того, в конце 2017 года фонд «Сколково» аккредитовал iDealMachine. Это означает, что участники «Сколково» могут покрывать затраты на акселерационные программы микрогрантами фонда.

«Партнерство iDealMachine и Becar Asset Management Group даст шанс талантливым стартапам оказаться в поле зрения крупных игроков рынка, а корпорациям, в том числе государственным, – возможность интегрировать в свой рабочий процесс наиболее эффективные инновационные технологии», – объясняет Сергей Фрадков, управляющий партнер iDealMachine.

«Мы убеждены, что коворкинг GrowUp, на базе которого будут осуществляться совместные с iDealMachine акселерационные программы, сможет стать для крупных заказчиков настоящим проводником в мир цифрового будущего», – говорит Александр Шарапов, президент Becar Asset Management Group.

Becar Asset Management Group уже сотрудничала с iDealMachine. Годом ранее акселерацию проходил проект группы — компания «Кайдзен». Она управляет и контролирует обслуживание корпоративной недвижимости, торговых и бизнес-центров. Компания проверила несколько продуктовых гипотез и сфокусировалась на наиболее интересных для ее клиентов. Это увеличило доходность проекта на 35%, клиентская база компании выросла на 22%. «Кайдзен» внедрил свою технологию на объектах ОАО «РЖД».

Компания Бекар