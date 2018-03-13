Венесуэла ставит инфляционные рекорды

Уровень годовой инфляции в Венесуэле достиг 6141,1%. Как пишет 13 марта РБК со ссылкой на местную прессу, только за последний месяц цены в стране выросли на 80%.

Глава комиссии по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Гера заявил, что такая инфляция «уничтожает зарплату, пенсии и сбережения». Напомним, 2 марта президент страны Николас Мадуро повысил минимальную зарплату в стране на 58%. Официально она теперь составляет 12 долларов. Однако фактически Венесуэла живет по курсу черного рынка — по нему минимальная зарплата равняется всего двум долларам.

Отметим, в феврале 2018-го Bloomberg признал Венесуэлу самой «несчастной» экономикой мира.