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13.03.2018 15:18

Венесуэла ставит инфляционные рекорды

Уровень годовой инфляции в Венесуэле достиг 6141,1%. Как пишет 13 марта РБК со ссылкой на местную прессу, только за последний месяц цены в стране выросли на 80%.

Глава комиссии по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Гера заявил, что такая инфляция «уничтожает зарплату, пенсии и сбережения». Напомним, 2 марта президент страны Николас Мадуро повысил минимальную зарплату в стране на 58%. Официально она теперь составляет 12 долларов. Однако фактически Венесуэла живет по курсу черного рынка — по нему минимальная зарплата равняется всего двум долларам. 

Отметим, в феврале 2018-го Bloomberg признал Венесуэлу самой «несчастной» экономикой мира.


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Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»

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ГК «КВС»
06.03.2018 12:40
Еще один банк аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК Ясно.Янино
Партнер компании «КВС» банк ВТБ аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
05.03.2018 12:54
Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»
Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Группа компаний «ЦДС»
28.02.2018 12:45
ЖК «Московский» Группы ЦДС аккредитован еще одним банком
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов Группы ЦДС, включив в программу ипотечного кредитования жилой квартал ЦДС «Московский» – корпуса 1 и 2
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27.02.2018 17:28
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Мероприятие состоится 3 марта с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
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Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
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Компания Л1: запуск новой ипотечной программы
Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
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Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»
Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
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14.02.2018 14:55
Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
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