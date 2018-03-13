В Чувашии заключенному разрешили не сдирать с себя кожу

Верховный суд Чувашии отменил постановление об удалении и конфискации напоминающих свастику татуировок. Экстремизм в нательных рисунках заключенного первой инстанции, судя по всему, привиделся.

Как сообщил «Фонтанке» правозащитник Андрей Глухов, 13 марта дело о публичной демонстрации нацистской символики в отношении осужденного местной исправительной колонии №6 полностью прекращено. Спорные татуировки заключенному позволили оставить, административный штраф в тысячу рублей – не платить.

Разукрашенную грудь отбывающего наказание во время проверки заметили сотрудники ФСИН. В перманентных изображениях узнали свастику, а в феврале с этим согласился Чебоксарский районный суд. Согласно постановлению, рисунки, которые нарушитель нанес сам, сводить ему предстояло так же своими силами. Апелляцию в Верховный суд подала прокуратура по жалобе правозащитника.

Глухов уточнил, что Верховный суд республики прекратил производство по делу за недоказанностью состава административного правонарушения.