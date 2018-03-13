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13.03.2018 14:57

Трехлетнюю передышку от Дацика для проституток просит прокуратура

О долгосрочном спокойствии борделей ходатайствует прокуратура Петербурга в деле Вячеслава Дацика. Его просят изолировать от общества.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Андрей Федорков, 13 марта Василеостровский суд начал прения по делу о голом марше путан по петербургским улицам. Инициатор бордельных зачисток Вячеслав Дацик обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое. Гособвинитель Михаил Свердлов оценил шоу в пять лет строгого режима.

Почти два года Дацик находится под арестом, и прокурорская просьба, если будет удовлетворена, продлит публичным домам режим благоденствия еще года на три.

Свои доводы Свердлов подкрепил новозаветным знанием: «Дацик первый человек со времен Иисуса, возомнивший себя безгрешным», – произнес он и упомянул притчу о блуднице. Дескать, Христос защищал ее от камней, а тут появился Дацик.

Весной 2016 года Дацик освободился из красноярской колонии, приехал в Петербург и объявил себя правозащитником. Массированная зачистка борделей пугала сутенеров, добавляла хлопот полиции и вынуждала прокуратуру писать покаянные письма. В ночь на 18 мая 2016-го Дацик вломился в бутик-отель «Графтио», вынул клиентку из номера и попал в СИЗО. Вину он не признает.

Прения продолжатся 15 марта. Подробности этого дела читайте на «Фонтанке».


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