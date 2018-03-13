Дацик - первый со времен Иисуса. Но все же грешен

Прокуратура заручилась христианским милосердием и попросила дать проституткам передышку от Вячеслава Дацика, приведя ему в пример Иисуса Христа. «Я тоже камнями не бросаюсь», - согласился Тарзан.

Василеостровский районный суд 13 марта провел прения по делу Дацика, обвиненного в организации голых маршей проституток fontanka.ru/2016/05/18/019/ в Петербурге. Прокурор просит ему колонию строгого режима. Иных способов удержать воинствующую энергию государство не видит, а блудниц надо оберегать. Христианские аллюзии Дацик парировал опытом имама Хомейни, подняв планку своей гуманности.

Первому в прениях предоставили слово прокурору Михаилу Свердлову, и он попросил о долгосрочном спокойствии петербургских борделей. Непримиримого и, как иногда кажется, единственного борца с платным грехом Вячеслава Дацика требуют изолировать от общества. Гособвинитель Михаил Свердлов оценил шоу в пять лет строгого режима.

Почти два года Дацик находится под арестом, и прокурорская просьба, если будет удовлетворена, продлит публичным домам режим благоденствия еще года на три.

Суровость Михаил Свердлов подкрепил отменным знанием истории человечества: «Дацик первый человек со времен Иисуса, возомнивший себя безгрешным», – произнес он и упомянул притчу о блуднице. Дескать, Христос защищал ее от камней, а тут появился Дацик.

Тарзан отнесся к библейским аллюзиям скептически. По вероисповеданию он язычник, что убедительно подтвердил на суде жрец славян Богумил Второй, в миру Владимир Голяков:

«Слава принял присягу родового славянства, у нас есть скит под Выборгом, предлагаю детинушку этого отдать на поруки старцам нашим, и пусть он там с волками на луну воет, дрова рубит».

Самому подсудимому тоже палец в рот не клади. Прокурор Свердлов, наверное, тысячу раз пожалел о евангельской части своего выступления, когда Дацик пригвозил публику кратким экскурсом в иранскую эпоху правления лидера исламской революции имама Хомейни. Он боролся с проституцией куда как более суровыми методами, нежели прогулки голышом и таскание за волосы. Чего стоит хотя бы тотальный запрет на презервативы, не говоря о телесных карах.

Защита Тарзана для выступления в прениях взяла паузу до четверга, 15 марта, уточнил «Фонтанке» адвокат Андрей Федорков. Позиция гособвинителя требует осмысления и достойного ответа.

Поход против блуда Дацик начал весной 2016 года после освобождения из красноярской колонии. Он приехал в Петербург и объявил себя правозащитником. Массированная зачистка борделей пугала сутенеров, добавляла хлопот полиции и вынуждала прокуратуру писать покаянные письма. В ночь на 18 мая 2016-го Дацик вломился в бутик-отель «Графтио», вынул клиентку из номера и попал в СИЗО. Ему вменены нарушение неприкосновенности жилища, побои и разбой (у одной из путан якобы пропал телефон). Он не признает вину и по-прежнему пишет заявления на девиц, чтобы их привлекли к ответственности за занятие проституцией.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»