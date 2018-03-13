Финское государство купило акции Nokia за 844 миллиона евро

Финская государственная инвестиционная компания Solidium купила 3.3% акций Nokia за 844 млн евро. Эту информацию в комментарии Reuters подтвердил директор Solidium Антти Макинен.

"Мы верим, что это хорошая инвестиция. Стоит помнить, что Nokia – это по-прежнему крупнейшая финская компания", – отметил Макинен. Он напомнил, что до последнего времени у финского государства не было доли в Nokia.

На данный момент финское государство через Solidium владеет акциями 12 компаний.