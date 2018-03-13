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13.03.2018 14:20

Британский посол вызван в МИД России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу вызван в российский МИД. О причинах визита в дипломатическом ведомстве не уточнили.

Об этом 13 марта сообщает «Медуза».Сегодня истекает срок, который Великобритания дала России для предоставления информации о нервно-паралитическом газе «Новичок», которым якобы отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля. В случае если российская сторона не предоставит «убедительный ответ», премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала принять серьёзные меры. 

В ответ Москва официально потребовала предоставить доступ ко всем материалам по делу бывшего полковника ГРУ, но в Лондоне отказали.

Справка:

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. В ответ президент Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.

До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.


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