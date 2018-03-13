Британский посол вызван в МИД России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу вызван в российский МИД. О причинах визита в дипломатическом ведомстве не уточнили.

Об этом 13 марта сообщает «Медуза».Сегодня истекает срок, который Великобритания дала России для предоставления информации о нервно-паралитическом газе «Новичок», которым якобы отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля. В случае если российская сторона не предоставит «убедительный ответ», премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала принять серьёзные меры.

В ответ Москва официально потребовала предоставить доступ ко всем материалам по делу бывшего полковника ГРУ, но в Лондоне отказали.