СМИ: Агенты ФБР пытались проникнуть в тайскую тюрьму, чтобы поговорить с Рыбкой

Власти Таиланда отклонили запрос ФБР об организации встречи с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой). Ранее она заявила, что у нее есть данные о связях россиян с Трампом и обо «всей этой шумихе с выборами в США».

О попытках агентов ФБР пообщаться с Рыбкой и ее секс-гуру Александром Кирилловым (Алексом Лесли) CNN 13 марта сообщил высокопоставленный тайский чиновник. Он уточнил, что доступ американцам запретили, поскольку он разрешен только членам семей задержанных и адвокатам. Посольство США в Бангкоке отказалось комментировать эту информацию. Там CNN заявили: «Мы в курсе этого ареста. Она (Настя Рыбка. — Прим. ред.) не является гражданином США, так что с дальнейшими вопросами следует обращаться к правоохранительным органам Таиланда».

Напомним, Настя Рыбка ранее заявила, что записывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками. Она утверждает, что в ее распоряжении есть от 16 до 18 часов аудиозаписей, в которых речь идет в том числе о выборах президента США в 2016 году.