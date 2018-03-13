Из-за матча «Зенит» - «РБ Лейпциг» в Петербурге продлят работу метро
Пять станций подземки Северной столицы будут дольше обычного принимать пассажиров в ночь на 16 марта.
Как рассказали в пресс-службе метро, вход на «Крестовский остров», «Петроградскую», «Выборгскую», «Черную речку» и «Чкаловскую» откроют для горожан до 1:30. Изменения в графике связаны с футбольным матчем «Зенит» – «РБ Лейпциг». Игра пройдёт поздним вечером на стадионе «Санкт-Петербург» 15 марта.
Остальные станции будут работать по обычному расписанию.