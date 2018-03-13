ЦБ предложил лишать свободы за нарушение своих запретов

Банк России предлагает ввести уголовную ответственность за операции, которые банки проводят несмотря на запреты регулятора. Предполагается, что это остановит потенциальных нарушителей и защитит вкладчиков.

Как пишет РБК, 13 марта об инициативе рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, запреты регулятора не являются залогом их выполнения. Есть «определенное количество случаев», когда банки проводят попавшие под ограничения операции вопреки требованиям Центробанка. Устранить предпосылки для подобных нарушений может уголовная ответственность.

«Возможность привлечения к уголовной ответственности будет сдерживать собственников, менеджмент и сотрудников банков от противоправных действий», – говорится в консультативном докладе для общественных консультаций, который ЦБ распространил в марте.

Санкциями для нарушителей указаны штраф, принудительные работы или лишение свободы – по решению суда. Подчеркивается, что мера будет выполнять не столько карательную, сколько превентивную функцию. Привлекать к ответственности намерены исключительно за крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Таким в Банке России считают 5 миллионов рублей вне зависимости от размера банков. По мнению регулятора, это максимально защитит как вкладчиков, так и контрагентов банка.