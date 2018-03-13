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Фестиваль света
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13.03.2018 13:50

ЦБ предложил лишать свободы за нарушение своих запретов

Банк России предлагает ввести уголовную ответственность за операции, которые банки проводят несмотря на запреты регулятора. Предполагается, что это остановит потенциальных нарушителей и защитит вкладчиков.

Как пишет РБК, 13 марта об инициативе рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, запреты регулятора не являются залогом их выполнения. Есть «определенное количество случаев», когда банки проводят попавшие под ограничения операции вопреки требованиям Центробанка. Устранить предпосылки для подобных нарушений может уголовная ответственность. 

«Возможность привлечения к уголовной ответственности будет сдерживать собственников, менеджмент и сотрудников банков от противоправных действий», – говорится в консультативном докладе для общественных консультаций, который ЦБ распространил в марте. 

Санкциями для нарушителей указаны штраф, принудительные работы или лишение свободы – по решению суда. Подчеркивается, что мера будет выполнять не столько карательную, сколько превентивную функцию. Привлекать к ответственности намерены исключительно за крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Таким в Банке России считают 5 миллионов рублей вне зависимости от размера банков. По мнению регулятора, это максимально защитит как вкладчиков, так и контрагентов банка.


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MarketGid News
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Новости компаний
pixabay.com
13.03.2018 15:02
Коворкинги GrowUp и фонд iDealМаchine создадут акселератор стартапов
Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
13.03.2018 13:28
КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
ГК «Эталон»
13.03.2018 10:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» приступило к установке фасадов «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к установке навесных вентилируемых фасадов в «Доме на Обручевых»
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12.03.2018 11:02
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Компания «Петербургская Недвижимость» запустила новые условия на покупку парковочных мест в жилых комплексах Setl City. Теперь для клиентов доступна беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом, сопоставимым со стоимостью аренды паркинга, - от 5 000 рублей.
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