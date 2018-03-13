Роскомнадзор отменил «бюрократию» ради ЧМ-2018

Роскомнадзор ввёл упрощенный порядок разрешительных процедур в сфере использования радиочастотного спектра.

Ведомство 13 марта официально сообщило, что для оперативного выполнения заявок организаторов и участников чемпионата мира по футболу в России 2018 года, проведение соответствующей технической экспертизы и оформление разрешения на использование радиочастот займёт буквально пару дней или меньше.

«Если заявка поступила за неделю до первого матча спортивных соревнований и позже, то на экспертизу и оформление разрешения отводится по одному дню», – сказано на сайте РКН.

На горячей линии Роскомнадзора «Фонтанке» пояснили, что обычно заключение экспертизы электромагнитной совместимости делается несколько месяцев. На выдачу разрешения уходит еще около двух месяцев. В том числе 25 дней до выхода приказа и несколько недель на последующее оформление. «Согласование только у военных занимает 50 рабочих дней», – уточнил сотрудник надзорного ведомства.

За счёт чего удалось в десятки раз сократить сроки оформления документов, собеседник «Фонтанки» ответить затруднился. На сайте Роскомнадзора такая «отмена бюрократии» объясняется «подготовительной работой по оптимизации разрешительных процедур».