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Чемпионат мира по футболу 2018
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13.03.2018 13:39

Роскомнадзор отменил «бюрократию» ради ЧМ-2018

Роскомнадзор ввёл упрощенный порядок разрешительных процедур в сфере использования радиочастотного спектра. 

Ведомство 13 марта официально сообщило, что для оперативного выполнения заявок организаторов и участников чемпионата мира по футболу в России 2018 года, проведение соответствующей технической экспертизы и оформление разрешения на использование радиочастот займёт буквально пару дней или меньше.

«Если заявка поступила за неделю до первого матча спортивных соревнований и позже, то на экспертизу и оформление разрешения отводится по одному дню», – сказано на сайте РКН.

На горячей линии Роскомнадзора «Фонтанке» пояснили, что обычно заключение экспертизы электромагнитной совместимости делается несколько месяцев. На выдачу разрешения уходит еще около двух месяцев. В том числе 25 дней до выхода приказа и несколько недель на последующее оформление. «Согласование только у военных занимает 50 рабочих дней», – уточнил сотрудник надзорного ведомства.

За счёт чего удалось в десятки раз сократить сроки оформления документов, собеседник «Фонтанки» ответить затруднился. На сайте Роскомнадзора такая «отмена бюрократии» объясняется «подготовительной работой по оптимизации разрешительных процедур».


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13.03.2018 15:02
Коворкинги GrowUp и фонд iDealМаchine создадут акселератор стартапов
Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.
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