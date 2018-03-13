Четвертая очередь строительства проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы» находится в высокой стадии готовности.

Намеченный срок ввода в эксплуатацию – 3 кв. 2018 года.

В настоящее время в зданиях №1 и №2 смонтирована подсистема витражного остекления.

Квартал "Дельта" – четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта «ЖК Новоселье: Городские кварталы», который возводится в одноименной локации. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад, Ледовая Арена ICE RINK.

Центром притяжения квартала «Дельта» выступает рекреационная зона для отдыха, игр и занятий спортом.

УК Новоселье – застройщик проекта ЖК "Новоселье", Заказчик и соинвестор развития коммунальной и социальной инфраструктуры в Новоселье. На данный момент построены и заселены 6 домов в трех кварталах "Альфа", "Бета" и "Гамма".

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Альфа», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Бета», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Гамма», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

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