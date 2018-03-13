КГИОП отозвал экспертизу, одобрившую снос флигеля Шуваловского дворца

Акт историко-культурной экспертизы, одобривший проект расширения Шуваловского дворца на набережной Фонтанки, 21, — за счет сноса одного из внутренних флигелей и постройки нового здания для музея Фаберже — отозван заявителем. Как и сама проектная документация.

Об этом комитет по охране памятников сообщил Людмиле Зверевой, защитнице дома Абазы (Фонтанка, 23) в официальном письме. Причины отзыва документации в письме не называются.

Акт экспертизы был размещен на сайте КГИОПа в декабре 2017 года и сразу вызвал возмущение активистов. Проект получил отрицательную оценку Ассоциации экспертов по проведению историко-культурной экспертизы. Совет Санкт-Петербургского отделения ИКОМОС, рассмотрев экспертизу по Шуваловскому дворцу, принял решение выразить несогласие с концепцией.