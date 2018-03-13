КГИОП отозвал экспертизу, одобрившую снос флигеля Шуваловского дворца
Акт историко-культурной экспертизы, одобривший проект расширения Шуваловского дворца на набережной Фонтанки, 21, — за счет сноса одного из внутренних флигелей и постройки нового здания для музея Фаберже — отозван заявителем. Как и сама проектная документация.
Об этом комитет по охране памятников сообщил Людмиле Зверевой, защитнице дома Абазы (Фонтанка, 23) в официальном письме. Причины отзыва документации в письме не называются.
Акт экспертизы был размещен на сайте КГИОПа в декабре 2017 года и сразу вызвал возмущение активистов. Проект получил отрицательную оценку Ассоциации экспертов по проведению историко-культурной экспертизы. Совет Санкт-Петербургского отделения ИКОМОС, рассмотрев экспертизу по Шуваловскому дворцу, принял решение выразить несогласие с концепцией.
Справка:
Ранее, в сентябре 2017 года, проект расширения музея Фаберже был одобрен на Совете по инвестициям. Его стоимость оценивали в 1,5 млрд рублей. Сроки реализации — с 2017 по 2020 год. Представители Фонда «Связь времен» миллиардера Виктора Вексельберга, который занимается музеем Фаберже, тогда заявляли, что развитие музея предусматривает приспособление западной части дворца для современного использования. Ее реконструкция должна была соединить комплекс воедино и дать возможность кругового прохода по парадным залам. Часть дворца находится в собственности, а часть — в долгосрочной аренде у инвестора.